Heger s Pellegrinim tak zjavne mali o čom diskutovať a to napriek tomu, že pred kamerami sa voči sebe jasne vymedzovali. Premiér svoje skoršie vyhlásenie, v rámci ktorého vylúčil povolebnú spoluprácu s Hlasom, jednoznačne potvrdil. „Toto stále platí," prízvukoval. „Aspoň to máme vybavené," kontroval Pellegrini.

Napriek slovným prestrelkám v priebehu relácie zotrvali politici v budove televízie ešte dlho po vysielaní. „Po relácii sme diskutovali v zasadačke a musím povedať, že to bola veľmi kultivovaná debata," prezradila denníku Plus JEDEN DEŇ moderátorka relácie Jana Krescanko Dibáková s tým, že nezazneli žiadne tajnosti.

„Šlo o bežnú výmenu názorov. No musím povedať, že som bola príjemne prekvapená, keďže si nemyslím, že by bežne zotrvávali v jednom priestore dlhšie, než je nutné," dodala so slovami, že hoci mali Heger s Pellegrinim rozdielne názory, dokázali diskutovať pokojným spôsobom. „Ak by takto kultivovane dokázali politici komunikovať vždy, bolo by to fajn a v spoločnosti by bolo menej agresivity," doplnila.

Odchod Eduarda Hegera z natáčania diskusnej relácie “Na hrane”. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Heger s Pellegrinim opúšťali priestory televízie približne v rovnakom čase. „Prvý odišiel pán Heger, čoho hlavným dôvodom bolo, že ako premiéra ho sprevádza rozsiahla ochranka. K tomu patria špecifické parametre, ako napríklad stráženie výťahu či schodiska," prezradila Krescanko Dibáková o premiérovi, ktorý budovu televízie opúšťal s vážnym výrazom tváre. Jeho spoludiskutujúci, naopak, pri odchode neskrýval úsmev a spokojnosť. „Peter Pellegrini preto kultivovane počkal, kým premiér nastúpi do výťahu a odíde a následne odišiel aj on," dodala.

Odchod Eduarda Hegera a Petra Pellegriniho z natáčanie diskusnej relácie “Na hrane”. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Počas vysielania však obaja čelili nepríjemným otázkam či vzájomnej kritike. A Pellegrini napokon prezradil aj to, prečo zo spolupráce vylúčil ĽSNS, no nie jej odídencov, dnes združených v strane Republika.

Naopak, Heger čelil nepríjemným otázkam o úpadku preferencií novovzniknutej strany Demokrati, ktorej je predsedom. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Median by hegerovci ostali stáť pred bránami parlamentu so ziskom o málo vyšším troch percent. „Táto situácia ma, samozrejme, neteší, no venujem sa Úradu vlády a riadeniu krajiny," poznamenal Heger, podľa ktorého strana vstúpi do predvolebnej kampane v máji. „Myslím si, že máme čo ponúknuť," dodal.

Heger popritom reagoval aj na nedávne slová exposlanca OĽaNO Györgyho Gyimesiho, podľa ktorého sa premiér, naopak, „nevenuje problémom tejto krajiny, ale svojej predvolebnej kampani". Šéf Demokratov označil tvrdenie za komické s dôvetkom, že nestojí za komentár.

Politikov nepochybne nepríjemne prekvapil aj zverejnený prieskum, v rámci ktorého sa mohli na vlastné oči presvedčiť, čo v skutočnosti najviac trápi Slovákov. Z prieskumu agentúry AKO vyplynulo, že za najväčší súčasný problém našinci považujú rast cien (64,4 percenta).

Eduard Heger - premiér a predseda strany Demokrati Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Druhým najväčším problémom bola pre opýtaných zhoršená dostupnosť zdravotnej starostlivosti (61,3 percenta). A za obrovský problém Slováci považujú aj agresivitu v spoločnosti (45,7 percenta), 29,8 percenta opýtaných zase uviedlo ohrozenie demokracie a právneho štátu. Nasledovali zhoršenie situácie v školstve či zamestnanosť. Agentúra AKO uskutočnila prieskum od 4. do 11. apríla na vzorke tisíc respondentov.

Denník Plus JEDEN DEŇ oslovil hovorcu premiéra aj strany Hlas-SD. "Po diskusii pozvala moderátorka hostí na neformálne posedenie, čo je po tejto relácii bežné. Peter Pellegrini sa samostatne s premiérom nerozprával, išlo o spoločnú debatu na všeobecné témy," ozrejmila Pellegriniho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková. Premiér na doplňujúce otázky do uzávierky nereagoval.

