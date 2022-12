Situácia na slovenskej politickej scéne bola posledné týždne nezávideniahodná. Všetko vyvrcholilo vo štvrtok 15. decembra, keď poslanci NR SR vyslovili nedôveru vláde Eduarda Hegera. Predchádzal tomu chaos a podraz zo strany Igora Matoviča. Kým premiér bojoval o záchranu svojho kabinetu u Richarda Sulíka, Matovičovou úlohou bolo doručiť svoju demisiu do prezidentského paláca, no minister financií si to na poslednú chvíľu rozmyslel a vytrhol ju pracovníkovi prezidentskej kancelárie z rúk.

Na ďalší deň už stál predseda vlády zoči-voči prezidentke Zuzane Čaputovej, ktorá oficiálne odvolala celú vládu, ktorá je tak momentálne vládou v demisii. „Z povahy veci je zrejmé, že takáto vláda nemôže zabezpečovať všetky potrebné kompetencie a je teda jednoznačne vládou dočasnou. Z reakcií politických lídrov po včerajšom rozhodnutí Národnej rady SR je taktiež zrejmé, že tu nie je politická vôľa na zostavení novej vlády s podporou a legitimitou parlamentu," uviedla hlava štátu vo svojom piatkovom príhovore. Čaputová požiadala dočasne poverenú vládu, aby v prechodnom období prispela skôr k stabilite ako k chaosu.

Niet divu, že po takej náročnej a vypätej situácii sa premiér potreboval trochu schladiť a to doslova. Svedčia o tom zábery, ktoré sa nášmu denníku podarilo spraviť túto nedeľu na bratislavských Zlatých pieskoch. Eduarda Hegera sme totiž pristihli v poobedňajších hodinách otužovať sa doslova v extrémnych podmienkach počas jedného z najchladnejších dní tejto zimy.

„Otužovaniu sa venujem od februára minulého roka. Je to moja pravidelná aktivita popri behu. Tento šport trénuje psychiku, vytrvalosť a je v neposlednom rade prospešný pre zdravé telo. Aktivuje imunitný systém, vďaka čomu nebývam často chorý, pomáha s cirkuláciou krvného obehu," povedal pre náš denník po tom, čo sme ho v súvislosti s fotografiami kontaktovali. „Tiež ma vždy pozitívne naladí a povzbudí zvládať aj náročné dni. A tých je v tejto funkcii takmer každý jeden," dodal s dôvetkom, že vo vode, ktorá mala 2,9 °C, vydržal desať minút.

Premiér Heger je vášnivý fanúšik viacerých športov. Najviac však obľubuje beh. Zdroj: Martin Baumann

Ľadový kúpeľ mal na Hegera evidentne pozitívny vplyv, čoho dôkazom je aj jeho pondelkový status na sociálnej sieti. Po tragickom závere týždňa sa totiž národu prihovoril ako znovuzrodený. „Som demokrat. Vyznávam hodnoty spravodlivosti, rovnosti, rešpektu, tolerancie a mieru. Moje presvedčenie mi káže nevzdať sa. Nikto z nás to nemôže teraz vzdať. Ak by sme to urobili, spreneverili by sme sa vlastnému presvedčeniu. Presne to by chcela mafia. Môžu cítiť pocit víťazstva, ale je to len krátkodobé. Slovensko ukázalo, že v zlomových chvíľach sa dokázalo spojiť a ukázať zlu, že v tejto spoločnosti nemá miesto. Práve teraz sa začína ďalší zápas o charakter našej krajiny," uviedol.

Vzdať sa rozhodne nechystajú ani ostatní politici na čele s predsedom parlamentu Borisom Kollárom, ktorý sa včera podvečer mal stretnúť v priestoroch Národnej rady SR s lídrami politických strán. Ako sa totiž ukázalo, momentálne v hre nie sú len predčasné voľby, po ktorých volá aj prezidentka Čaputová, ale v kuloároch sa čoraz častejšie začína šepkať aj o rekonštrukcii vlády a „novej 76-ke bez Igora Matoviča". Či k takejto dohode skutočne dôjde, ukážu najbližšie dni.

