Volebné líderstvo, násilie na ženách, ceny potravín, ale aj otázka manipulácie volieb. To boli témy, ktoré si v televíznej diskusii prvý raz v roli líderky Demokratov vyskúšala Andrea Letanovská (54). A nemala to vôbec ľahké, nakoľko jej v relácii TV JOJ Na hrane sekundoval ostrieľaný politický harcovník Robert Fico (58)!

„Či sa bojím debaty s Ficom? V záchranke a na ARO nie je priestor pre strach, treba sa hrozbe postaviť, aj keď ste potom od blata či od krvi. Nezľaknem sa ani tejto výzvy," uviedla ešte pred reláciou Letanovská. A hoci mnohí očakávali vyostrený duel, v skutočnosti obaja prekvapili pomerne pokojným priebehom diskusie len s občasnými „turbulenciami“. V úvode Fico dokonca súperke zaželal všetko dobré v ťažkej misii, na ktorú sa dala.

Predseda smerákov si však pri ekonomickej diskusii neodpustil nemiestny vtip. „Čudujem sa vám, že sa snažíte obhajovať bývalých ministrov, Matoviča a Hegera, ktorých topánky vám trčia spod sukne. Je z ich strany trápne, že do diskusií o ekonomike a číslach pošlú lekárku,“ povedal. „Ja si vás veľmi vážim, počúvam o vás to najlepšie, pokiaľ ide o lekársku prax. Pracujete na onkologickom ústave a takú prácu si vážim," dodal Fico.

Andrea Letanovská, volebná líderka politickej strany Demokrati prichádza do TV JOJ, kde vysúpi ako hosť relácie Na hrane. Zdroj: MATEJ KALINA

„To naozaj nebol vhodný vtip, no neurazím sa. Pri výjazdoch so záchranou službou som pozbierala z ulice všeliakých podgurážených ľudí a všeličo sa dopočula. No nikdy to neberiem osobne," kontrovala na Ficovu poznámku o topánkach pod sukňou Letanovská.

Až na krátku slovnú prestrelku však duel prebiehal pokojne, čo si všimla aj moderátorka programu Jana Krescanko Dibáková. „Môžem povedať iba toľko, že u Roberta Fica som si všimla iný prístup k pani Letanovskej, než k ‚tradičným súperom", povedala. Čo sa dialo po vypnutí kamier sa dozviete v galérii.

Počas relácie bol zverejnený aj prieskum agentúry AKO, podľa ktorého sa zmanipulovania septembrových parlamentných volieb obáva 36,2 percenta ľudí. Naopak, obavy z toho nemá 58,6 percenta opýtaných. A zvyšných 5,2 percenta respondentov nevie, respektíve nechce na otázku o obavách zo zmanipulovania volieb odpovedať. Manipulácie sa výrazne nadpriemerne obávajú voliči strán Republika, SNS a Smer-SD.

Diskusná relácia "Karty na stôl", ktorej hosťom bol Robert Fico. Zdroj: EMIL VAŠKO

Na otázku, či ľudia „zrkadlia“ to, čo im hovorí Fico, odpovedať nechcel. „Nekomentujem prieskumy verejnej mienky, lebo si do nich napíšete, čo chcete," zareagoval Fico. Víta však novelu zákona, ktorá má zaviesť obciam s internetovou stránkou povinnosť zverejňovať zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. „Tento zákon vznikol pod tlakom opozície. Som rád, že bol prijatý. Bude to pre nás významný nástroj. Chcem povedať, že Smer-SD bude robiť paralelné sčítanie hlasov," uviedol Fico.

Letanovskej prvý ostrý duel hodnotia odborníci pomerne príkro. „Pani Letanovská sa snažila byť adekvátnym oponentom, no väčšinu času na nej bolo vidieť, že je v strese," hovorí politológ Jozef Lenč. Avšak s dôvetkom, že lekárka môže v sebe ukrývať líderský potenciál. „V priebehu rokov sa jej schopnosti môžu obrúsiť, takže potenciál tu je," poznamenal. „Vzhľadom na preferencie Demokratov sa v najbližšej budúcnosti zrejme stretne s reprezentantmi strán pod hranicou zvoliteľnosti. No aj to sú často politici schopní zvádzať ostré diskusie, na ktoré sa treba poctivo pripraviť," mieni politológ, ktorý podobné strety označuje za „dobrú politickú školu.“

Naopak politológ Tomáš Koziak by Demokratom poradil vyslať do duelu s Ficom expremiéra Hegera. „Ten sa ukázal ako človek schopný s Ficom diskutovať a pri podobných debatách je omnoho ostrieľanejším politikom."

