Rok 2020 je pre Petra Pellegriniho pomerne náročný. Ešte ako premiér viedol krajinu pri začiatku koronakrízy, keď musel robiť prvé neľahké a nepopulárne opatrenia a zároveň sa mu nepodarilo vyhrať voľby v pozícii lídra kandidátky Smeru-SD. Stranu následne opustil, aby mohol založiť vlastnú s názvom Hlas-SD, ktorej rozbehu venoval celé leto. Spoločne s kolegami zo strany oslávil aj svoje júnové meniny, keď mu jej členovia darovali obraz so skupinovou fotkou „Pelleho jedenástky“, čiže pôvodnej a prvej zostavy vznikajúcej strany.

Tak ako vtedy, ani počas svojich narodenín však žiadnu veľkú oslavu neplánuje a uprednostní skôr oddych v náročných dňoch. Dokonca aj čo sa týka narodeninových prianí, ostáva expremiér skromný. „Určite to nie je nič materiálne ani žiadne funkcie, ale zdravie, pohodu, pokoj a trochu viac optimizmu v spoločnosti,“ povedal pre náš denník. Všimol si totiž, že s príchodom pandémie sa atmosféra v spoločnosti zmenila a on sa „ako rodený optimista vždy najviac teší z toho, ak sú v jeho okolí ľudia, ktorí majú tiež úsmev na tvári“. Skromnosť Pellegriniho neopustila ani v spôsobe oslavy narodenín. Líder Hlasu tvrdí, že aj tento rok to preňho bude štandardný pracovný deň. „Nijako neprežívam, že mám 45 rokov. Myslím si, že večer sa stretnem so sestrou a synovcami, pretože asi pôjdeme na nejakú večeru,“ prezradil nám svoje plány. Dodal, že aj pre pandémiu veľká oslava neprichádza do úvahy.