Ako reaguje okolie na články o vás, napríklad na nedávny v našom denníku o thajskej masáži, kde ste hovorili o orálnom sexe od masérky?

- Primárne sa na tom zabáva. Rovnako ako ja.

Kde je hranica toho, čo napíšete? Premýšľate predtým, či neprestrelíte, alebo to neriešite a píšete všetko tak, ako to cítite?

- Hranice? Hranice slobody prejavu, hoci sú často samy osebe triviálne, majú kumulatívny účinok, a pokiaľ sa nenájdu odvážni ľudia, ktorí ich nerešpektujú, časom povedú k všeobecnému zatrateniu slobody jednotlivca. Ak sloboda vôbec niečo znamená, tak je to právo povedať ľuďom to, čo nechcú počuť. Ak sa ľudia nebudú môcť slobodne vyjadrovať, nebudú môcť slobodne uvažovať, a ak nebudú môcť slobodne uvažovať, nebude existovať žiadna kreativita. Každá revolučná vec, ktorá kedy vznikla, bola výsledkom toho, že jeden človek sa rozhodol premýšľať nad vecami inak, ako sa v tom čase „patrilo“, a odvážil sa spochybňovať to, čo bolo v danom období to správne, to dobré. „Prestreliť to“ je dôležitá súčasť toho, o čo sa snažím. Neexistujú hranice.

Ako reaguje otec na vaše kroky? Riešil niekedy vaše „počiny“? Prosil vás niekedy, aby ste niečo neurobili?

- Jasné, riešil, veľakrát. Že by ma však „prosil“, to je silné slovo. Skôr sa mi snaží dohovárať, lebo nechce, aby sa mi stalo, že budem svoje vyjadrenia v budúcnosti ľutovať, lebo mi možno zavrú nejaké dvere. Vážim si, že mu na tom záleží, ale vidím zmysel v tom, čo robím, a nie je asi nič, čo by ma vedelo zastaviť ísť touto cestou.

Neuvažovali ste, že by ste otca zapojili do výzvy na vašej platforme?

- Už som raz zapojil – aby k sebe domov pozval 10 ľudí bez domova a urobil im halušky. Bohužiaľ, vyzbieralo sa veľmi málo peňazí.

Pred niekoľkými dňami padla vláda, časť krajiny to opäť dáva za vinu Richardovi Sulíkovi. Aký máte na to názor?

- Môj otec je jediný politik, ktorého slová majú nejakú váhu, má zásady, hodnoty a neprezlieka kabáty tak, ako sa mu to hodí. Nedá sa kúpiť ani zastrašiť, a ak verí, že niečo je správne, je ochotný prísť o všetko. Keby sa tak správal každý politik, táto krajina by vyzerala úplne inak. Keby začal chodiť po vode, ľudia by povedali, že je to preto, lebo nevie plávať. Snažiť sa získať priazeň ľudu je súboj s veternými mlynmi a neradil by som nikomu, aby sa o to snažil, lebo je to cesta do pekla. Ľudia nevedia, čo chcú – a v prvom rade sa chcú len sťažovať.

A čo Radičovej vláda? Tú povalil? Urobili by ste to isté?

- Čo znamená „povaliť vládu“? Otec má nejaké tlačidlo, že „povaľ vládu“? Jasne dal najavo svoje stanovisko a Radičová ho dobre poznala. Naozaj chcete mať v politike ľudí, čo vždy, keď niekto urobí „bubu“, zľaknú sa a zahodia všetky zásady a hodnoty? Chcete, aby vám vládli ľudia, na ktorých slová sa dá spoľahnúť len do bodu, kým ich to nič nestojí? Či by som bol zásadový a správal sa ako chlap, na ktorého sa dá spoľahnúť a stojí si za slovom? Či by som povýšil svoje hodnoty nad svoje strachy, že prídem o nejaký status? Áno. Mimochodom, Matovič hlasoval vtedy rovnako ako môj otec. On „nepovalil vládu“?

Neuvažovali ste niekedy nad vstupom do politiky? Mali by ste ľuďom čo dať?

- Otec je dobrým príkladom, že ak nie si populista a herec, ľud si nikdy nezískaš. Čiže – nechcel by som. Chcem mať v živote komfort toho, že môžem hovoriť to, čomu verím, že je pravda, a čo verím, že je správne. Nechcem život zasvätiť tomu, aby som sa čo najviac páčil verejnosti. Chcem žiť voľne a slobodne.

V nedávnych príbehoch na sociálnej sieti ste niektorých ľudí nazvali „liberálnymi pi*usmi“. Aký je váš názor na liberálov? Otec je predseda z liberálnej strany...

Pred pár dňami ste sa nečakane stiahli zo sociálnych sietí s dôvetkom, že sa nevrátite, kým, platforma Youdare „nenaraisuje“. Čo to vo vašom ponímaní znamená?

- Nič. „Raisovanie“ je hovorový termín, ktorý popisuje proces, keď startup hľadá investora, ktorý je ochotný kúpiť akcie firmy a zo získaných peňazí potom firma žije ďalej a funguje. Aktuálne sme aktivitu presunuli do USA, a teda sa aj zvýšili náklady. Komunikujeme už dlhšie s americkými investormi. Máme viacerých, ktorí prejavili záujem. Aktuálne rokujeme, preto sa chcem čo najviac sústrediť a zbaviť sa akýchkoľvek rozptylov (teda aj žien a Instagramu).

Čo je váš cieľ? Kam by ste chceli, aby sa platforma posunula?

- Milión aktívnych userov (užívateľov) v Amerike v priebehu budúceho roka. Pridať vlastnú kryptomenu darecoin a celý Youdare viac gamifikovať (pridať tam prvky hry). Chceme z toho urobiť takzvanú „play to earn“ platformu, kde sa ľudia budú spolu kvázi hrať s možnosťou zarábať peniaze.

Vo firme už nie ste CEO a podľa nedávnych príbehov na Instagrame sa zdá, že ste „zosadenie z funckie“ vzali celkom s humorom. Úprimne, zamrzelo vás to?

- Je tu super nálada. Sme skvelý tím a máme super vzťahy. Vôbec ma to nemrzí, ja som s tým prišiel. Samo sa hodí oveľa viac na tú pozíciu a ja môžem riešiť len to, čo chcem – čo je produkt a technológia. Oveľa viac mi to takto vyhovuje.

