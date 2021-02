Aké by boli jeho prvé kroky? Minister hospodárstva Richard Sulík (53) sa ponúkol, že nahradí súčasného ministra zdravotníctva Marka Krajčího (46) vo vedení rezortu. Exkluzívne pre denník Plus JEDEN DEŇ prezradil, aké má v zdravotníctve plány a či ho neruší, že nemá medicínske vzdelanie.

Máte tím alebo aspoň vytipovaných ľudí, s ktorými by v prípade prevzatí rezortu spolupracoval?

Rovnako, ako mám premyslený plán, identifikované prvé kroky a agendu, ktorú je potrebné riešiť, mám aj tím ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť, ale najmä je s nimi zohratí a sú to profesionáli. Na tlačovej besede som spomenul napríklad Ľuboša Lopatku, ktorý momentálne radí MH Manažment, má skúsenosti s riadením nemocníc a je to jeden z najlepších manažérov, ktorých na Slovensku máme. Ďalších členov tímu by sme v tejto chvíli neradi menovali, lebo to považujeme za zbytočné.

Aké by boli prvé opatrenia, ktoré by ste z pozície ministra zdravotníctva urobil?

Treba urobiť poriadok v dátach. Na základe zlých dát robíme zlé rozhodnutia. Treba urobiť poriadok vo vakcínach. Musia sa stať našou absolútnou prioritou, musíme vedieť, kde sa očkuje koľko dávok, kde sa vakcínou plytvá a rýchlo to napraviť. Treba okamžite žiadať EU o väčší prídel vakcín – v solidárnom spoločenstve to musí ísť. Už dávno je potrebný špecializovaný tím na nákup vakcín. Treba zvýšiť počet covid lôžok alebo ich začať využívať efektívnejšie. Treba testovať adresne a najmä presnejšími PCR testami. Zvýšiť trasovanie, zaviesť aplikácie na kontrolu karantény, lepšie kontrolovať hranice.

A čo antigénové testovanie?

Antigénové testovanie treba sústrediť len na ohniská, zamestnávateľov a školy. Treba konať regionálne a keď sa situácia bude zlepšovať, treba vypínať núdzový stav postupne v lepších regiónoch. A tak ďalej, týchto krokov máme pripravených oveľa viac. A okrem toho tzv. necovidové opatrenia, lebo máme veľa ďalších diagnóz, ktorým sa prestala venovať pozornosť.

Nemyslíte si, že by vás obmedzovalo to, že ste sa vo svojej profesijnej kariére nevenovali zdravotníctvu?

Je prežitok, že minister zdravotníctva by mal byť lekár, školstva učiteľ atď. Rezort potrebuje manažéra. Minister zdravotníctva zodpovedá za životy. Musí robiť samostatné autonómne rozhodnutia, niekedy aj také, ktoré sa nepáčia premiérovi, za ktoré bude vedieť prebrať plnú zodpovednosť.

Podľa koaličnej zmluvy majú byť rezorty rozdelené v pomere 8 : 3 : 3 : 2, ktorého rezortu by ste sa teda vedeli „vzdať", aby ostal pomer zachovaný?

Nejde o viac hlasov na vláde. SaS by pokojne mohli zostať 3 hlasy ako doteraz. Treba však pochopiť, že prebrať rezort zdravotníctva nie je žiadna výhra, odmena alebo jackpot. Keď raz však vidíme možnosti, ako to robiť lepšie, lebo v hre sú životy ľudí, nebudeme ticho, lebo potom by sme boli za ne spoluzodpovední. Ponúkame pomoc, čas a energiu. Je na premiérovi, ako sa rozhodne.

