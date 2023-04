EXKLUZÍVNE Šokujúca zmena! Saskári menia pred voľbami LOGO aj NÁZOV STRANY: TAKTO sa budú volať

„Toto bude kampaň môjho života." Týmito slovami okomentoval blížiace sa parlamentné voľby ešte koncom roka 2022 predseda SaS Richard Sulík (55). Že to myslí skutočne vážne dokazujú aj exkluzívne materiály, ktoré sa denníku Plus JEDEN DEŇ podarilo získať. Liberáli totiž idú do kampane s novým názvom, novým logom, novými vizuálmi a poriadne šokujúcou kampaňou, za ktorou podľa všetkého stojí skúsený odborník z Česka.