Otvorenosť považuje za normálnu vec, v prípade obvinených funkcionárov tajnej služby si chce počkať na výsledky vyšetrovania. Riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ povedal, že o previazanosti informačnej služby s organizovaným zločinom nemá informácie. Prezradil aj to, kto by mohol mať záujem vydierať našich politikov, a aké sú najväčšie bezpečnostné hrozby Slovenska.

Nedávno ste naznačil, že SIS pracovala v minulosti nie samostatne, ale v prospech predstaviteľov vlády. Kde je záruka, že história sa nezopakuje? Váš brat je poslancom a členom vládnej strany Sme rodina. Členkou a poslankyňou Kollárovej strany je vaša manželka, a dokonca, vy sám ste nominantom rovnakej strany.

- Mňa navrhla vláda Slovenskej republiky a po posúdení ma do funkcie vymenovala prezidentka. Už som niekde hovoril, že záruka spočíva v osobe riaditeľa. Beriem to tak, že meno mám len jedno. Chcem odtiaľto odchádzať s pocitom, že služba sa posunula dopredu. A že si úlohy plnila tak, ako jej to ukladá zákon. Chcem, aby bola iniciatívna, dokázala reagovať na nové hrozby a nie, aby niečo zatĺkala, či niekoho kryla.

Podľa vašich slov sú hlavnými znakmi „zdravej“ informačnej služby dostatok financií a personálu. Teraz vás odcitujem „ak vládnuce strany majú záujem mať sami o sebe pekný obraz v týchto smeroch informačnú službu poddimenzujú“.Opýtam sa teda priamo. Ako veľmi sa navýšil rozpočet a personálne kapacity SIS od výmeny vlády?

- Personálne kapacity sa navýšiť nemuseli. Stačilo obsadiť neobsadené miesta ľuďmi, ktorí vedia a chcú robiť. Čo sa týka financovania, štát má teraz problémy, takže sme zatiaľ na rovnakej úrovni. Od premiéra mám však prísľub na aktivity, ktoré by vedeli SIS posunúť vpred. Aj z hľadiska technických a iných možností, veci tohto charakteru sa odohrali aj v priebehu roka, čo považujem za dobrý signál.

Takže sa nenavýšil rozpočet, ani kapacity...

- Štátny rozpočet sa ešte len schvaľuje a momentálne fungujeme z rozpočtu schválenom v roku 2019. V priebehu roka však prišlo k úpravám a dostali sme aj dodatočné finančné prostriedky na veci, ktoré sme potrebovali urgentne riešiť.

Ľudia momentálne sledujú výmenu názorov medzi prezidentkou Zuzanou Čaputovou a premiérom Igorom Matovičom. Ako ho vnímate vy?

- Vzťahy medzi ústavnými činiteľmi a ich verejnú verbálnu komunikáciu nemá SIS dôvod komentovať.

Z toho, čo dnes ako riaditeľ viete, bola naša informačná služba v posledných rokoch previazaná s organizovaným zločinom?

- Nie.

Bývalý člen SIS Peter Tóth mal podľa vlastných slov spolupracovať s neprávoplatne odsúdeným Marianom Kočnerom. V rámci akcie Judáš bol zadržaný námestník SIS Boris Beňo, pred týždňom skončil vo väzbe bývalý šéf kontrarozviedky SIS Ľubomír Arpáš...

- Čo sa týka pána Beňa, stále nemám oficiálnu informáciu o skutkoch. V najbližších dňoch sa dozvieme viac a v prípade, že to bude potrebné prijmem adekvátne opatrenia. Čo sa týka pána Arpáša, všetko sa zrejme ukáže až po hlavnom pojednávaní. Vo všeobecnosti platí, že ak niekto skončí vo väzbe, ešte to neznamená, že bude aj odsúdený. Nerobím si žiadne ilúzie, no nemyslím si a ani nemám informácie, že by samotná SIS bola zapojená do organizovanej trestnej činnosti.

Veľký rozruch vyvolalo, keď ste v televízii uviedli, že Čína nadväzuje so slovenskými poslancami vzťahy aj prostredníctvom prostitútok. Mohol by ste to celé vysvetliť?

- Je súčasťou kultúry viacerých ázijských krajín, že ak sa úspešne uzavrie obchod, tak ho oslávi. U nás si ľudia zájdu vypiť do baru či reštaurácie. U nich sú to skôr erotické salóny. Číňania, ktorí pôsobia na Slovensku nadväzujú priateľsko-obchodné vzťahy s biznismanmi, s ústavnými činiteľmi či vysokými štátnymi úradníkmi. Chodia spolu na večere a v niektorých prípadoch je to aj platenie prostitúcie. Nerobia to však s úmyslom ich neskôr vydierať. Z ich pohľadu ide o utužovanie pracovných vzťahov.

ČLÁNOK POKRAČUJE NA NASLEDUJÚCEJ STRANE