Piatková romantika! Minister financií Igor Matovič (48) sa netají citmi k svojej manželke. Hoci je pracovne vyťažený a s rodinou ho často nie je vidieť, čitateľ denníka Plus JEDEN DEŇ ho pristihol na večeri vo dvojici. Aké bolo ich menu?

Expremiér a súčasný minister financií Igor Matovič žije so svojou manželkou Pavlínou v Trnave. Do svojho úradu tak cestuje takmer hodinu, keďže ministerstvo financií sídli v hlavnom meste. Mimo cestovania stratí veľa času aj povinnosťami vyplývajúcimi z jeho funkciu.

Na rodinu mu tak zostáva málo času. So svojou manželkou pritom vychovávajú dve dcéry, Rebeku a Kláru. Matovič o svojej manželke vždy hovorí pekne a pred novinármi na nej nepovedal krivého slova. Ich manželstvo je pravdepodbne šťastné, keďže vlani oslávili 21. výročie svadby. "Aktuálne z malej oslavy 21. výročia pamätného dňa, keď si ma táto žienka na krk zavesila... určite tisíckrát obanovala... a ja som bol rovnako tisíckrát nesmierne rád, že mi opätovne odpustila," napísal na svojom profile na sociálne sieti minulý rok v auguste vtedajší premiér.

To, že si svoju manželku Matovič rozmaznáva dokazuje aj fotografia čitateľa denníka Plus JEDEN DEŇ. Súčasný minister totiž svoju Pavlínku vzal do známej trnavskej reštaurácie. Podľa nášho čitateľa si objednali cesnakovú polievku v bochníku a palacinky.