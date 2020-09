Vyštudoval právo, no po škole nastúpil ako vyšetrovateľ. Začínal s vraždami, riešil aj únos prezidentovho syna. Momentálne sa venuje advokácii v trestnom práve. Počas nášho rozhovoru stihol vyriešiť zopár klientov či už cez telefón alebo osobne. Časovo veľmi vyťažený, no s neustálou vášňou pre trestné právo. Bývalý vyšetrovateľ a advokát Peter Vačok na rovinu hovoril o neprimeraných zásahoch zo strany polície, ale aj o smutnom návrate do 50. rokov.

Boli ste dlhé roky vyšetrovateľ, no odišli ste do civilu a venujete sa advokácii. Viete to takto s odstupom času porovnať? Čo je pre vás väčšia srdcovka?

Všetko má svoje plusy a mínusy. Niečo je lepšie v procese dokazovania v polícii, veľmi rád na to spomínam a rád som tu prácu robil. Priznám sa, nemal som vtedy ambíciu byť advokát, no musel som odísť z polície, lebo bola snaha o moju kriminalizáciu. Keď kriminalizácia nevyšla, chceli ma trestať disciplinárne. Vďaka advokácii som mohol pokračovať v práci, ktorú som mal rád, teda robiť s trestným právom. Síce z iného uhla, v inom postavení, ale našiel som si svoje miesto.

Je to zvláštne, že ste vyštudovaný právnik, no hneď po škole ste nastúpili k polícii.

Patrilo to možno k veku a mojej povahe, že už počas štúdia ma dosť zaujímali akčné veci a chcel som vidieť, čo je tam skutočne na začiatku. Možnosti boli v tom čase veľmi veľké, mal som možnosť ísť do justície, ale bolo to na mne. A dokonca, keď sme prišli s ukončeným vysokoškolským vzdelaním do zboru, dostávali sme náborové príspevky.

Peter Vačok prehovoril pre náš denník exkluzívne. Zdroj: David Duducz

Koľko to bolo peňazí?

Dosť. Päťtisíc korún. To nebolo málo. Moja manželka ako začínajúca gynekologička dostala 1 150 korún plat. Ja som mal ešte k platu aj príspevok. Nešiel som však pre ten príspevok. Lákalo ma prostredie a činnosť. Napokon aj tie očakávanie nastali. Začal som robiť v závažnej násilnej trestnej činnosti. Vtedy nás pár zobrali priamo na krajský úrad vyšetrovania.

Začínali ste teda s vraždami?

Áno. Bolo toho pomerne málo v tých časoch. Takže bol časový priestor aj sa učiť, ako sa hovorí za pochodu, aj pracovať. Robil som zväčša vraždy, boli pomerne jednoduché, skutkovo aj právne.

No a potom prišlo zavlečenie prezidentovho syna Kováča.

V roku 1995 sme dostali do vienka zavlečenie syna prezidenta a Jozef Šátek vtedy určil, aby som to robil ja a nakoniec nás to zomlelo všetkých.

Ako sa na to pozeráte dnes? V auguste to bolo už 25 rokov.

Časy sa zmenili a v podstate ten trestný čin zavlečenia už ani nerezonuje, hlavne u mladých ľudí, tým to nič nehovorí. Štvrťstoročie je dlhý čas. Poviem na rovinu, v podstate ma to už nezaujíma.

