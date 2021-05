Poslanec Národnej rady SR Ján Herák z klubu OĽANO čelí obvineniu zo zneužívania maloletej osoby. Samotný poslanec potvrdil, že si v pondelok obvinenie prevzal. Dnes exkluzívne pre Plus JEDEN DEŇ prezradil, či môže ísť o rasovú diskrimináciu a ako celú kauzu vníma rodina.

Poslanec vylučuje, že by bolo obvinenie politicky motivované a považuje ho za výmysel. Dnes pre náš denník prezradil, že sa vzťahuje k vlaňajšiemu roku. "Obvinenie mám, ale nepredvolali mi na výsluch. Môže sa to ťahať 5 až 6 rokov, pretože je to tvrdenie proti tvrdeniu," povedal s tým, že zatiaľ nevie, čo má čakať.

Na otázku ako takéto obvinenia vníma jeho manželka, Herák odpovedal: "Moja manželka stojí za mnou." Podľa jeho slov prácu s deťmi vykonáva už 15 rokov a zatiaľ sa podobné obvinenia neobjavili. "Pracujem s deťmi zo sociálne znevýhodnených rodín, ktoré si nesú traumy z detstva a mnohé veci berú inak ako deti z bežných rodín," dodal.

Možnosť, že obvinenia sú snahou zdiskreditovať jeho status poslanca, odmieta. "Nemyslím si ani, že ide o rasovú diskrimináciu alebo o snahu ma zdiskreditovať," dodáva na svoju obhajobu.

Herák kandidoval do parlamentu vo veku 31 rokov s víziou meniť životy mladých ľudí žijúcich v detských domovoch. Pred vstupom do parlamentu pracoval ako vysokoškolský učiteľ a štatutár občianskeho združenia Fantázia detí.

