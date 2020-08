Informácia o tom, že čakáte bábätko, vzbudila celkom slušnú celospoločenskú diskusiu, samozrejme, od negatívnych narážok na vek až po úprimné prajné reakcie. Vy sama sa stretávate s akými?

- Ja som teraz taká šťastná, že vnímam len úsmevy. Ľudia sú veľmi milí, v potravinách alebo v drogérii mi blahoželajú cudzie ženy, predavačky, pýtajú sa ma, ako sa mám a že držia palce. Je to naozaj úžasné. Osobne si myslím, že negatívne komentáre sú len v prostredí anonymity internetu, diskusných fór či sociálnych sietí. Ale na mojich profiloch ani nie, ak tak jedna zo sto. Nevnímam to dramaticky. Niektorí ľudia sú proste negatívni od svojej podstaty a dokážu sa tešiť len z negatívnych informácií. Je to ich spôsob života a ak sa im páči, je to ich vec. Nech si žijú vo svojich frustráciách, komplexoch a nenávisti. Ja som si vybrala šťastie, spokojnosť a pozitívne myslenie.



Mnoho žien sa k nám do redakcie ozvalo, že by do toho išli tiež. Čo by ste im odkázali?

- Je to veľmi individuálne rozhodnutie. Nie je to jednoduché, lebo to nie je na chvíľu, ale navždy. Ja mám na to všetky podmienky a, samozrejme, to výrazne ovplyvnilo moje rozhodnutie. Navyše mám obrovskú podporu a pomoc od partnera a syna, ktorí ma pomaly nič nenechajú robiť. Ale šťastie, neha a láska, ktorú cítim, stojí za všetky nevyspaté noci, opuchnuté nohy aj 8 kg navyše. Takže za mňa ÁNO, choďte do toho všetky, ktoré sa na to cítite, je to nádherné.

Monika Beňová využíva čas oddychu, ktorý jej lekár prikázal, na zaváranie a čítanie. Zdroj: Facebook/Monika Beňová



Ľudia vás vnímali ako ambicióznu političku, možno naozaj trochu karieristku. Čo sa zmenilo, že ste sa rozhodli venovať viac času dcére ako práci, lebo určite to tak bude…

- Ambiciózne ženy ja osobne nevnímam ako karieristky. Podľa mňa je v našom storočí a tisícročí úplne prirodzené, že ženy majú svoje plány, sny či povedzme teda ambície. A je úplne jedno, či chcú byť špičkovými lekárkami, ekonómkami, manažérkami, vedkyňami, političkami či šéfredaktorkami, vôbec sa to nevylučuje s tým, že chcú zároveň ostať ženami so všetkým, čo k žene patrí. Mňa babičky a mama naučili skvele variť, starať sa o domácnosť, byť dobrou hostiteľkou, podporovať svojho partnera, vychovať a milovať svoje deti. To ma však vôbec nijako nelimitovalo a nelimituje v profesionálnom živote, práve naopak, aj ambíciám a cieľom to dalo štruktúru, plán a postupnosť. Najdôležitejšie je stanoviť si priority. A tými boli vždy najprv môj syn a teraz obe moje deti. Všetko ostatné je až sekundárne.



Čo všetko ste si dávali pri rozhodovaní na misku váh?

- Úprimne, ani veľmi nič, som vcelku spirituálny človek, takže otehotnenie som brala jednak ako obrovský dar a šťastie a aj ako znamenie a príležitosť niečo v živote opäť zmeniť. A bola som a som vďačná. Lea je vytúžená a priznám sa, že aj ,,vymodlená” dcérka.