Začneme z ostra. Predseda SNS Andrej Danko zvykne často opakovať, že je unavený z politiky, pretože ju chcel robiť slušne. Vy často poukazujete na podvody, na ktorých mala participovať práve SNS. Máte pocit, že je v nich namočený aj samotný Danko? Alebo mohlo ísť všetko mimo neho?

Vôbec si nemyslím, že bol mimo všetkého. Ale nepredbiehajme. Nakoniec, po vyšetrovaniach sa dozvieme, v čom pán Danko bol alebo nebol namočený. Zrejme ste zaregistrovali, že chodí vypovedať na NAKA v rôznych kauzách... Za seba spomeniem kauzu, ktorá sa týkala mňa. Pán Balciar bol nominantom pána Danka a faktom je, že musel byť informovaný o množstve vecí. Z informácií, ktoré mám od kolegov, viem, že veľakrát vstupoval do rozhodovacích procesov na ministerstve obrany vyložene z pozície sily. Určoval, kto tu robiť môže či nemôže, koho treba vyhodiť a aké biznisy treba robiť.

Viete byť konkrétnejší? Pri ktorom biznise vstupoval do vecí rezortu Danko?

To by som možno aj vedel, no v tomto momente to nechám tak. Čoskoro sa to verejnosť dozvie.

Spomenuli ste pána Balciara. Máte pocit, že za stoličku, na ktorej práve sedíte, vďačíte jemu?

Ale áno, sám by som si nikdy nedokázal urobiť takú kampaň, akú mi pripravil on. To obvinenie bolo absurdné, čo on sám už veľmi dobre vie a určite si pre to niekoľkokrát treskol hlavu o múr. Karma vždy príde...

Konkrétne Andrejovi Dankovi ste vzali hodnosť kapitána. Prečo ste to urobili?

Lebo je absurdné, aby politici dostávali hodnosti len preto, že sú politikmi. Upravujeme zákon tak, aby niečo podobné nebolo v budúcnosti možné. Keď boli nasadení vojaci v rámci korony, veľmi sme zvažovali, že budeme povolávať aj ľudí zo zálohy. A čisto teoreticky som si mohol vychutnať pána Danka a povolať ho.

Aký to bol pocit, vziať mu výložky, ktoré predtým bozkával?

Nijak som to neprežíval. Urobil som to preto, lebo som jeho povýšenie považoval za absurdné. Omnoho viac to prežívala verejnosť.

Nie tak dávno ste povedali, že vaši predchodcovia kradli aj asfalt pred ministerstvom. Kedy konkrétne teda prišlo ku krádeži?

Viacero vecí má na stole NAKA a niektoré ďalšie dostane. Nerád by som v tejto chvíli konkretizoval. Verím, že čoskoro sa verejnosť dozvie aj to, akým spôsobom bol pripravovaný veľký projekt Vydra, na ktorý bola SNS taká hrdá. A verejnosť uvidí tie obrovské predraženia.

Na snímke zľava minister obrany SR Jaroslav Naď a nemecká ministerka obrany Annegret Krampová - Karrenbauerová počas oficiálnej návštevy v Bratislave v piatok 17. júla 2020. FOTO TASR - Pavol Zachar Zdroj: Pavol Zachar

Nechajme teraz politiku politikou a poďme k vášmu rezortu. Aké sú tri hlavné body, ktoré chcete dosiahnuť počas funkčného obdobia?

Chcem, aby bolo hodnotenie z aliancie výrazne pozitívnejšie ako doteraz. Nechcem žiadne kauzy a chcem zvýšiť úroveň výstroje a výzbroje našich vojakov.

Hovoríte o aliancii. Prečo je pre Slovensko dôležité byť v NATO?

Neexistuje silnejšia vojenská aliancia, ktorá by dokázala zabezpečiť bezpečnosť a obranu pre všetkých svojich členov počas celej svojej existencie. NATO oslávilo nedávno 70 rokov a počas tohto obdobia sa ani raz nestalo, že by nečlen aliancie napadol niektorého z členov. Dokázali teda zaistiť 70 rokov mieru pre svojich členov, čo by ste v histórii hľadali len veľmi ťažko.

Mnohí sú presvedčení, že taký malý štát, akým je Slovensko, by mohlo vyhlásiť neutralitu a ušetriť tým obrovské množstvo finančných prostriedkov.

Pozrime sa na to, čo sa stalo v Ukrajine. Tá podpísala záväzok o neutralite, ktorý jej v Budapešti podpísala aj Ruská federácia. Prebehlo niekoľko rokov a Ruská federácie im násilne vzala Krym. A dodnes je zapojená do bojov v oblasti Donecka-Luhanska, kde má záujem o odtrhnutie ďalšej časti územia. Alebo sa pozrime na rusko-gruzínsku vojnu. Toto je situácia, ktorá vás môže stretnúť, ak nie ste v NATO.

Vnímate Rusko ako hrozbu alebo ako nášho slovanského brata?

ROZHOVOR POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE