Herec Milan Kňažko nikdy nepatril k tým, ktorí by ochorenie COVID-19 či jednotlivé nariadenia vlády spochybňovali. Žiaľ, napriek tomu si ho koronavírus "našiel" a bývalý politik s ním bojuje už druhý týždeň. O skutočnosť, že nákaza nie je žiadnou ľahkou chrípkou sa podelil na svojom profile na sociálnej sieti. V súvislosti so závažným ochorením dokonca napísal, že by ho nežalal ani tým, ktorý o tejto chorobe šíria bludy a zľahčujú jej priebeh, ako aj dôsledky. V čase, keď status zverejnil, bojoval s Covidom už šiesty deň. "Za posledných pár týždňov som hral niekoľko predstavení. My bez rúšok, diváci s rúškami, tak stanovili predpisy. Som Covid pozitív, šiesty deň. Stav sa zhoršil a som v nemocnici. Vyzývam všetkých aby nezľahčovali situáciu a rešpektovali nariadenia vlády a zdravotníkov," napísal ešte 29. septembra.

Milan Kňažko sa nikdy nebál verejne povedať, čo si myslí. Otvorene kritizuje aj tých, ktorí spochybňujú pandémiu koronavírusu. Žiaľ, dnes to hovorí ako nakazený COVID-om - 19. Zdroj: rtvs

Odvtedy však o zdravotnom stave Milana Kňažka nikto nič netušil. Našej redakcii sa s ním podarilo skontaktovať a opýtať sa ho, ako je na tom zdravotne teraz. Žiaľ, príliš optimisticky v telefóne neznel. "Je to zložité a stále som v nemocnici,"povedal pre našu redakciu s tým, že ďalšie detaily týkajúce sa ochorenia pochopiteľne komentovať nechcel, čo samozrejme rešpektujeme.