Video Igora Matoviča sa za necelý deň stalo virálnym. Prednášal v ňom úvodný prejav k bruselskému samitu, no uprostred neho sa zasekol. "Môžem ísť ešte raz?" opýtal sa ľudí okolo seba. Tí však slovenčine nerozumeli. "Can I go one time? Next time?" opýtal sa lámavou angličtinou. Otázku po ňom gramaticky správne zopakovala jeho slovenská kolegyňa.

Matovič neskôr začal príhovor od začiatku, no potom ho prerušili anglicky hovoriaci kolegovia s tým, že ide naživo. "Live? Oh, no," chytil sa za hlavu.

Situáciu nám vysvetlil štátny tajomník zahraničných vecí Martin Klus, ktorý Matoviča zvyčajne sprevádza na pracovných cestách. Nebolo mu veľmi do reči, no predsa len nám stručne vysvetlil, ako mohla celá siituácia vzniknúť. "Celý problém zrejme vznikol kvôli zlej organizácii," povedal s tým, že na vine bol zrejme nový druh kamery, ktorý automaticky sníma prejav premiéra naživo, na čo ho asi nikto neupozornil. "Toto sa stalo zrejme aj pre zmenené podmienky," dodal.

