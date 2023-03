Dobre sa pozerajte! Kým si mnohí mysleli, že obvinený košický župan Rastislav Trnka úraduje z metropoly východu, on je podľa dostupných informácií v zahraničí. Exkluzívne pre denník Plus JEDEN DEŇ však potvrdil, že sa spoza veľkej mláky, kde sa momentálne nachádza, čoskoro vráti!

Košický župan Rastislav Trnka je v plnom pracovnom nasadení doma aj v zámorí. Nikam však neušiel a svojim neprajníkom odkazuje, že sa vráti a má aj spiatočnú letenku. V texaskom Houstone na prestížnom Americkom vodíkovom fóre rieši vážnu a aktuálnu tému využitia nových technológií.

Ako predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) exkluzívne pre náš denník prezradil, nachádza sa v centre diania výskumu, vývoja a využitia vodíka. „Aj toto významné fórum v Houstone, kde zastupujem náš kraj, ktorý má ako prvý na Slovensku vodíkovú stratégiu, preukazuje dôležitosť a naliehavosť podpory pre využitie nesmierne dôležitých vodíkových technológií. Stretnutia s odborníkmi a výskumníkmi v tejto oblasti sú krokom vpred na ceste k realizácii zelených riešení,“ uviedol Trnka.

Predseda KSK pripomenul, že v zámorí je na služobnej ceste a svojim neprajníkom, ktorí podľa jeho slov šíria rôzne klamstvá o jeho osobe, pripomenul toto: „Svoje meno očistím a je mi smutno, že sa vyťahujú rôzne polopravdy. Pripomína mi to len žabomyšie vojny, pričom niekto si aj takto strieľa do vlastného kolena... Ja však hľadím dopredu a aj táto návšteva ma presviedča o tom, ako svet pokročil. Konkrétne aj v USA, kde na fóre nechýbajú globálni svetoví hráči. Našou spoločnou snahou je zlepšenie životného prostredia, no moja misia je aj o tom, aby sme našli prienik v našich, európskych a vôbec svetových projektoch vodíkovej cesty. V rámci globálneho pohľadu pritom môžeme byť akousi vodíkovou bránou aj pre Ukrajinu a príkladom, vzorom, pre Európu. Je to aj vhodná príležitosť na využitie spolupráce s potenciálnymi partnermi,“ pripomenul.

Župan vyzdvihol práve pokrok Američanov v oblasti vodíkových technológií. „Hoci vodík nebol v ich zornom poli, momentálne sú v kurze práve spomínané zelené témy a projekty. Rozbehli sa tak rýchlo, že by bolo hriechom sa len prizerať. Za náš kraj, kde chystáme projekt vodíkového údolia, môžem potvrdiť maximálny záujem o spoluprácu, aby sa podarilo v našom regióne vytvoriť nové pracovné miesta s modernými technológiami a žili sme v čistejšom prostredí,“ uviedol Trnka, ktorého za mlákou čaká ešte bohatý program. Dodal, že má aj spiatočnú letenku, pozorne sleduje dianie doma a teší sa domov.

