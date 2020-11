Šéf parlamentu Boris Kollár sa opäť ozval z nemocnice. Tentokrát tak urobil exkluzívne pre náš denník. Médiami sa totiž už niekoľko dní šírili informácie, že do nemocnice, v ktorej je hospitalizovaný už vyše mesiaca, ho ako na bežiacom páse chodia navštevovať mamičky jeho detí. Nám sa snažil situáciu vysvetliť a dokázať, že vraj nejde o žiadny papalášizmus.

Za predsedom parlamentu chodia ako na bežiacom páse! Kollárove "mamičky" boli už niekoľkokrát prichytené, ako ho navštevujú v nemocnici, kde sa zotavuje po ťažkej autonehode. Verejnosť a mnohých politikov nenadchla ani informácia, ktorú priniesol ereport.sk, že šéfa parlamentu boli pozrieť aj koaliční partneri, ktorí sa s ním údajne potrebovali zoči voči stretnúť a prerokovať vieceré vážne témy.

To všetko sa odohralo počas pandémie koronavírusu, keď v nemocničných zariadeniach platia prísne pravidlá a návštevy sú vo väčšine prípadov zakázané.

Výnimka však, zdá sa, existuje a platí práve pre šéfa parlamentu a jeho návštevy. Portál sme.sk najnovšie prišiel s informáciou, že medzi Kollárovými mamičkami a personálom nemocnice panuje hustá atmosféra, ktorá navyše môže skončiť zle práve pre sestričky či lekárov, ktoré v zariadení pracujú.

Najnovšie sa k informáciám o jeho návštevách vyjadril aj samotný Kollár. "To nie sú ženské nočné návštevy. Ja si tu nevyhadzujem z kopýtka. Proste som sa dohodol s 3-4 najbližšími, ktorí sa o mňa 24 hodín starajú a majú podelené služby. Pri mne je vkuse niekto," povedal exkluzívne pre denník Plus JEDEN DEŇ. "To nie sú návštevy, oni ma opatrujú 24 hodín, ja tu neotravujem sestričky ani presonál. Nemusia nič robiť ," dodal.

