Šéf hnutia Sme rodina zažil doslova horor vlani na ceste počas návratu od matky svojho syna Artura (9) Barbory Richterovej (32) z Mosta pri Bratislave. V bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice do nich vpálilo auto. Hrozivá autonehoda sa stala v októbrový sobotný podvečer, keď šéf hnutia Sme rodina stál vo vládnom bavoráku na červenej. A podobný scenár sa zopakoval aj tento rok vo štvrtok 17. júna.

Predseda parlamentu opäť sedel vo vládnej limuzíne, ktorá sa presúvala po ceste pri meste Šamorín (okr. Dunajská Streda). A znenazdajky narazilo do limuzíny auto. „Nabúral do nás zozadu opitý Rumun,“ povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Hoci nehoda Kollára sa stala ešte minulý rok v októbri, nie je stále vyšetrená. Polícia dokonca podala výzvu, aby sa prihlásili jej svedkovia. „Policajti pátrajú po totožnosti osôb, ktoré by svojimi informáciami mohli napomôcť objasneniu dopravnej nehody,“ vyzývala polícia vlani v novembri. Svetlo do prípadu nevnieslo ani krajské riaditeľstvo.

„Vyšetrovanie vo vami uvedenom prípade aj naďalej pokračuje. K jednotlivým čiastkovým úkonom a ani k informáciám z vyšetrovacieho spisu sa nebudeme vyjadrovať,” odkázal nám hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru Michal Szeiff.