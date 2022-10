Poslanec György Gyimesi (42) patrí jednoznačne medzi našich najzaujímavejších a často najkontroverznejších politikov. Vlnu vášní naposledy rozvíril predloženým zákonom o zákaze dúhových vlajok. V exkluzívnom rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ uviedol, že ak by pri tomto hlasovaní mohli hlasovať poslanci OĽaNO podľa svojho svedomia a presvedčenia, tak tento zákon by s veľkou väčšinou prešiel.

Začiatkom septembra strana SaS odišla z koalície. Upokojila sa odvtedy situácia vo vnútri vlády?

- Po odchode SaS, ktorý bol nevynútený - to treba zdôrazniť, som povedal, že budeme vládnuť bez SaS, bez hádok a problémov. Tie problémy sem-tam vyskočia, ale to, čo považujeme za najdôležitejšie, v parlamente vždy prechádza. Situácia v koalícii je teraz pokojná. Ešte nikdy neboli pokojnejšie koaličné rady, než sú teraz. Jedným dychom musím povedať, že ak by sa SaS správala po celý čas takto konštruktívne, ako sa niekedy vie správať, tak by sme ústavnú väčšinu udržali do konca volebného obdobia.

Pomerne kriticky ste sa vyjadrili aj na adresy nových ministrov Rastislava Káčera a Karela Hirmana. Prečo?

- Vyjadril som sa v tom zmysle, že po odchode liberálov prišli do vlády progresívci. Moja kritika bola namierená aj tým smerom, že som zástanca silných suverénnych štátov v rámci Európskej únie a dvaja spomínaní páni sú toho presným opakom - sú viac za federalizáciu Európskej únie. Vieme, čo narozprával minister zahraničných vecí Káčer na adresu Maďarov a Maďarska, a tejto svojej línie sa drží. Spomeňte si len na to, čo nedávno povedal jednému poľskému denníku, kde kritizoval Viktora Orbána za to, že má vo svojej kancelárii mapu veľkého Maďarska.

Aktuálne SaS z roly opozície hádže polená pod nohy vláde aj OĽaNO. Či už sú to obštrukcie v parlamente a neotvorenie schôdzí, alebo najnovšie kritika rozpočtu zo strany Mariána Viskupiča. Vnímate to ako prirodzené z ich strany, keďže sú teraz v opozícii, alebo vás to prekvapilo?

Považujem to za nerozumné správanie, čo robí SaS, pretože obhajuje neobhájiteľné. SaS nevie a nedokáže prezentovať jeden jediný rozumný argument, prečo rozpočet nepodporiť. Keď sa prikrývajú tým, že bude vysoký deficit, je na to veľmi jednoduchý protiargument: 13 štátov Európskej únie malo rovnaký alebo vyšší deficit už v roku 2021. Pokiaľ ide o celkové zadĺženie, máme štáty Európskej únie, ktoré majú rádovo vyššie deficity ako máme my, a toto SaS netrápi. Považujem to za pseudoargument pre to, lebo sa jednoducho chcú mstiť. Oni si svoju politiku postavili na nenávisti voči Igorovi Matovičovi. Čokoľvek Matovič urobí, je zlé a automaticky to nepodporia.



SaS zablokuje parlament vždy vtedy, ak sa hlasuje o zákonoch z dielne ministerstva financií (napr. zvýšenie daní pre regulované subjekty, daň z ropy, či daň z hazardu a liehu), vtedy vyťahujú karty. Avšak na zákonoch z iných rezortov bežne hlasujú. To, čo robí SaS, je neobhájiteľné aj v očiach ich voličov: raz tvrdia, že budú konštruktívnou opozíciou, potom spoločne so Smerom idú odvolávať Igora Matoviča. Povedia, že idú s Ficom rokovať o predčasných voľbách, potom to stiahnu, následne zase zahlasujú za vládne zákony. Oni jednoducho dostali samých seba do pasce.



Francúzsky prezident Emmanuel Macronvyzval pápeža Františka, aby zavolal Putinovi a Bidenovi a sprostredkoval mierové rokovania v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. „Potrebujeme, aby USA zasadli k stolu a prispeli k mierovému procesu,“ povedal francúzsky prezident.



Preboha, konečne. Aj na Slovensku je situácia postavená tak, že ste buď na strane Ruska, alebo Ukrajiny. Ale nič medzitým. Ja si to predstavujem tak, že ak sa dvaja bijú, tak nie je to spôsobom, že traja sa teraz sa postavia k jednému a traja k druhému, a potom sa bijú všetci. Ale sa skúšajú medzi nich dostať a roztiahnuť ich. Toto by malo svetové spoločenstvo robiť.

Článok pokračuje na ďalšej strane!

Ak pozeráme vaše výstupy, ste vždy veľmi pokojný a distingvovaný. Táto sebakontrola je vo vás prirodzená, alebo si vždy všetko zvážite predtým, než niečo poviete?

- Ja som takýto pokojný vždy, aj v súkromnom živote. Raz začas vybuchnem, ale ten výbuch trvá jednu sekundu, vtedy poviem jedno hlasnejšie slovo. Akurát mám jednu úchylku, že chodím všade presne. Mnoho mojich kamarátov mi hovorí, že by som nebol dobrý ani ako smrť preto, že chodím takto presne (smiech). Keď vidím, že budeme meškať, tak sa viem vnútorne znervózniť, ale mám pri sebe hromozvod (ukázal na svojho asistenta – pozn. red.).

Máte dosť veľkú podporu medzi Maďarmi na Slovensku - medzi bežnými občanmi maďarskej národnosti. Nedá sa to však povedať o maďarskej politickej reprezentácii (t. j. najmä politici SMK a Mosta-Híd dnes spojení v strane Aliancia), s nimi máte názorové spory už v podstate odvtedy, ako ste sa stali objavili v slovenskej politike. Zmenila sa za tie dva roky situácia?

- Zmenilo sa akurát to, že ich nekomentujem a venujem sa výlučne svojej agende. Myslím si, že Maďari žijúci na Slovensku chcú namiesto prekáračiek vidieť reálne výsledky, a tie im budeme doručovať postupne.

Prečo vás medzi seba neprijali?

- Keby som chcel byť drzý, tak poviem, že mi je jedno, nech sa tam aj pozabíjajú medzi sebou. Toto je tridsaťročná prax v týchto menšinových stranách, kde ego, žiarlivosť a neochota spolupracovať sú hlboko zakorenené v týchto ľuďoch. Dosť veľká väčšina týchto politikov je už skutočne v politike tridsať rokov, takže to len tak skoro nevykoreníte. Dovolil by som si tvrdiť aj to, že oni to majú v brandingu, že treba byť závistliví a chrániť si to svoje malinké kráľovstvo niekde v malom meste, v okresných štruktúrach či v republikovej rade. Na tom sa nezmenilo nič, odkedy sa tri strany spojili do jednej.

Vy sa držíte hesla, že aj jedna lastovička môže urobiť leto. Ale skutočne sa to dá bez pomoci hlavných maďarských politických aktérov? Alebo ste si už zvykli, že ste takto osamotený?

- Viac-menej som si zvykol, ale v tomto súhlasím, že ak by v parlamente alebo v lepšom prípade vo vláde bola celá strana s viacerými poslancami, tak, samozrejme, vie urobiť toho viac, než čo vie urobiť jeden poslanec. Ale keď si zoberiete skóre, ktoré mám ja, a ktoré mal Most-Híd, ktorý bol štyri roky vládnou stranou, tak oni prijali tri zákony, ktoré sa týkajú národnostných komunít, a my už štyri. Súhlasím však s tým, že mať v parlamente stranu reprezentovanú poslancami, ktorí reálne chcú urobiť pre komunitu nejaký pokrok, je lepšia alternatíva, než mať jedného poslanca v jednej strane.

Čo sa týka menšinovej politiky, aká je teraz vaša priorita? Na čom aktuálne pracujete?

- Mali sme v stredu (26. 10.) tlačovku s riaditeľom levickej nemocnice. Dosiahol som to, že levická nemocnica ako súkromná nemocnica uvedie všetky nápisy, ktoré sa nachádzajú v nemocnici, aj v maďarčine. Financovať to bude z vlastných zdrojov, podľa vyjadrení riaditeľa to bude stáť 100-tisíc eur. A to napriek tomu, že percento Maďarov žijúcich v Leviciach je hlboko pod 15-percentným kvórom, ktoré umožňuje zákon o používaní jazyku národnostných menšín. V celom Levickom okrese je však podiel Maďarov vyše 20 %. Toto je, si myslím, celkom solídny úspech.

Prijali sme aj novelu zákona o používaní jazyka národnostných menšín, na základe ktorého sa dopravné tabule môžu vypísať aj po maďarsky. Avšak tu musím podotknúť, že po desiatich mesiacoch čakania na vnútorný predpis ministerstva dopravy síce prišiel, avšak nie je dostatočný. Väčšinu tabúľ, ktoré sme chceli vypísať aj v maďarskom jazyku, to neumožňuje s odvolaním sa na Viedenský dohovor, ktorý je vraj nad zákonom. Toto budeme musieť politicky riešiť na oveľa vyššej úrovni a celkom určite to budem riešiť aj s ministrom dopravy a ministrom vnútra.

Prečo je pre Maďarov taká dôležitá dvojjazyčnosť?

- Maďari na Slovensku sa extrémne asimilujú - dobrovoľne. Často strácajú kontakt s maďarčinou. Jazyk je tým najdôležitejším, čo nás spája a ovládať ho na normálnej úrovni je podstatné aj pre Maďarov žijúcich na Slovensku. Zároveň je tu aj skupina ľudí, ktorí vôbec neovládajú štátny jazyk (napr. starší ľudia alebo malé deti) a pre tých, napríklad v nemocnici, keď ide o život, je to až život zachraňujúce. Čiže dvojjazyčnosť má svoje opodstatnenie.

Aký máte vzťah s Gáborom Grendelom? On sa síce netají tým, že je Maďar, ale problémom maďarskej menšiny sa nevenuje. Podporuje vaše návrhy?

- V hnutí OĽaNO mi ani jeden jediný zákon nezablokovali naši poslanci v klube. Za to im patrí veľká vďaka a úcta. Gábor Grendel sa veľmi jasne a zrozumiteľne vyjadril, že on sa menšinovým otázkam venovať nebude. Tie prenechal mne, a on sa venuje vnútru a bezpečnostnej politike - máme to takto rozdelené. Je to jeho rozhodnutie. Avšak musím povedať, že v ňom mám veľkú oporu, pokiaľ ide o hlasovania a presadzovanie týchto návrhov.

"Keď počúvam niektorých predstaviteľov, napríklad Richarda Sulíka, ktorý s blaženým úsmevom hovorí o tom, aby si občania vykrútili žiarovku; iní, naopak, hovoria, aby si ľudia znížili kúrenie, toto považujem za urážku ľudí," povedal poslanec OĽaNO György Gyimesi. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Článok pokračuje na ďalšej strane!