Takmer do roka a do dňa! Reč je o bratislavskom županovi Jurajovi Drobovi (52) a jeho manželke, ktorí si svoje áno povedali vlani v auguste. A ostatnú nedeľu (10.9.) si z bratislavskej Nemocnice Bory hrdý otecko odviezol domov svojho novonarodeného syna Jakuba a tiež svoju nežnú polovičku Mirku. Denník Plus JEDEN DEŇ bol pri tom.

V rukách tašky a balónik s veľavravným nápisom „baby", a samozrejme, vajíčko s novorodencom. Takto náš fotoreportér zachytil predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pred Nemocnicou Bory v Bratislave v nedeľu (10.9.) večer pred deviatou hodinou. Po boku známeho politika, ktorý kandiduje v predčasných septembrových parlamentných voľbách nechýbala Miroslava - šťastná mamička a zároveň manželka Juraja Drobu.

Šťastný otecko sa novým prírastkom do rodiny pochválil už pred niekoľkými dňami. "Po dvanástich hodinách boja a štyri dni po termíne prišiel dnes o 5:50 ráno cisárskym rezom na svet Jakub Móric Droba," napísal krátko po radostnej novine na sociálnej sieti. "Strašne si to užívam a odporúčam každému chlapovi stráviť prvé dni 24/7 so ženou a s bábätkom. Zažívam úplne euforické stavy a do konca týždňa si beriem voľno. Verím, že pokiaľ Kubko dospeje, tento svet bude preňho krajší, ako je teraz," radoval sa bratislavský župan.





Manželka Juraja Drobu Miroslava: "Sme dokonale šťastní" (august 2022)

Droba neskôr pre denník Plus JEDEN DEŇ prezradil aj niekoľko detailov z nemocnice. "Keď sa narodil mal 52 centimetrov a 3910 gramov. Je zdravý, má veľa vlasov a hneď po narodení vyzeral ako dvojmesačné bábätko," hovorí nadšene hrdý otecko. "Manželka je zdravá, všetko je v poriadku. Išla cisárskym rezom, takže je ubolená. Najhoršie boli prvé dva dni, na tretí už sa jej polepšilo. Každopádne si to užíva, je plná lásky a niet krajšieho pocitu, než moment, keď si malého pritúlime k sebe," rozcítil sa politik.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba (52) Zdroj: Martin Domok

Ako sme sa ďalej dozvedeli, manželia nič nepodcenili a na príchod bábätka sa skutočne poctivo pripravovali. "Mám pedantnú manželku, takže zmontovaný prebaľovací pult, detskú postieľku či nachystaný monitor dychu sme mali už dva mesiace pred pôrodom," prezradil nám Droba. Ako kandidát na poslanca parlamentu, však voľby nemieni podceniť a už v pondelok (11.9.) sa plánuje koncentrovať na kampaň.

PRVÉ FOTOGRAFIE DROBU SO SYNOM NÁJDETE V GALÉRII

Od času, kedy sa jeho syn narodil, už stihol jeho príchod na svet aj osláviť. "Jakubko sa narodil v stredu ráno. Do piatka som si vybral voľno, vo štvrtok sme zapili jeho narodenie a od pondelka začínam opäť naplno kampaňovať," vysvetlil.

S Drobom sme dali reč aj o jeho plánoch po septembrových voľbách. Tie v podstate nezmenil a potvrdil nám, že sa stále vidí viac na čele župy ako v poslaneckých laviciach Národnej rady. A to napriek tomu, že zastáva na kandidátke saskárov vysoké ôsme miesto. "Vo voľbách som od obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja dostal obrovskú dôveru. Doteraz žiaden župan nevyhral s tak vysokými percentami. Aj preto je môj primárny záväzok práve voči župe. Ak by sa Saske vo voľbách extrémne zadarilo, budem uvažovať. Momentálne je mojou prioritou BSK," podčiarkol Droba.

To, či by mal v prípade veľkého volebného úspechu liberálov záujem o ministerský post, politik zatiaľ komentovať nechcel. "To je veľmi hypotetická debata, ku ktorej sa definitívne vyjadrím až po voľbách," povedal župan a dodal: "Všetko mám v hlave nastavené tak, že aj naďalej budem riadiť Bratislavský samosprávny kraj."

PRVÉ FOTOGRAFIE DROBU SO SYNOM NÁJDETE V GALÉRII