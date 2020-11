Prezidentka so svojím priateľom! Istotne si mnohí šepkali a asi aj mnohých prekvapilo, keď samotnú Zuzanu Čaputovú zazreli v bratislavskom obchodnom centre. S Jurajom Rizmanom si po chodbách vykračovali ako „bežní smrteľníci“,bez snahy vzbudzovať špeciálnu pozornosť. Počas „prechádzky“nákupným centrom sa držali za ruky a pôsobili zaľúbene.

Po nákupnom centre, asi tri alebo štyri metre za párikom, kráčali aj dvaja ochrankári, ktorí poctivo dbali na ich bezpečnosť. Tretí sa pohyboval taktiež neďaleko nich. Práve tí mohli zaľúbený párik prezradiť pred bežnou verejnosťou. Zdá sa však, že aj v prípade, ak párik niekto spoznal, akceptovali ich súkromie. Nikto z verejnosti si totiž netrúfol osloviť prezidentku na fotografovanie či autogram.

Čaputová s Rizmanom si to namierili do jedného z obchodov s oblečením. Pred jeho bránami však čakalo niekoľko ľudí, ktorí v rámci epidemických opatrení museli zostať vonku. A tak si to prezidentka s priateľom namierili do iného obchodu. V pánskom oddelení spoločne vyberali šatstvo práve pre Rizmana. Hlava štátu mu pomáhala s výberom zrejme saka a džínsov. Zaujala ich však aj ponuka pulóvrov.

Dvojica sa pritom vybrala na nákupy práve počas „Black Friday“, keď v mnohých obchodoch predávajúci ponúkajú oblečenie, no aj elektroniku či iné výrobky so značnými zľavami. Či sa rozhodli „vymetať“obchody práve pri tejto príležitosti, nám však hovorca prezidentky Martin Strižinec neprezradil. „Boli nakupovať po dlhšom čase a keďže sa blížia Vianoce, nakúpili niekoľko vianočných darčekov,“povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Prečítajte si tiež: