Prezidentka SR Zuzana Čaputová oslávila v stredu okrúhle 50. narodeniny. Kto by však čakal, že zorganizovala veľkolepú párty, bude sklamaný. Hlava štátu totiž oslavovala skromne, len v úzkom kruhu svojej rodiny.

Čaputová ešte cez deň zverejnila video, ako jej prišli do Prezidentského paláca zagratulovať k okrúhlemu jubileu aj viaceré známe osobnosti - herečka Henrieta Mičkovicová a jej manžel, herec Alexander Bárta, ďalej moderátor Matej Cifra s manželkou Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou, český hudobník Michael Kocáb či generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj. „Ďakujem za všetky priania a gratulácie. Aj za všetky slová a prejavy podpory, ktoré sa mi od vás za posledné dni dostali,“ napísala Čaputová na sociálnej sieti.

Oslovili sme Kanceláriu prezidenta SR s otázkou, podľa čoho boli vyberaní práve títo ľudia, ktorí mohli prísť prezidentke aj osobne zablahoželať? „Gratulanti neboli nijako vyberaní. Ten, kto prejavil záujem zablahoželať prezidentke osobne a vopred sa ohlásil, mohol prísť do Prezidentského paláca,“ reagoval na našu otázku hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.

Nášmu fotoreportérovi sa však následne podarilo zachytiť prezidentku Čaputovú aj pri tom, ako po pracovnom dni prichádza domov do svojho rodinného domu v Pezinku. Ako vystúpila zo štátnej limuzíny, v ruke niesla veľkú kyticu kvetov. Mimoriadne rozkošne pôsobila scénka, ako ju na ulici čakal verný štvornohý kamarát Leon, ktorý jej priniesol papuču.

Čaputová prišla v spoločnosti svojej mamy, ktorá vystúpila z druhého auta. Následne sa zvítala so svojimi dcérami. Mladšia Emma ju už čakala doma a pred príchodom prezidentky šla ešte s labradorom Leonom na prechádzku. Pri prechádzke ju sprevádzal ochrankár. Staršia Lea prišla až neskôr a zvítala sa s mamou pred domom. Následne vošli do domu.

Medzi členmi rodiny chýbal partner prezidentky Juraj Rizman, ktorý pravdepodobne došiel neskôr. Ako je známe, Čaputová deň pred svojimi narodeninami oznámila, že nebude opäť kandidovať za prezidentku. „Ako človek, ktorý so Zuzanou Čaputovou žije, viem, koľko energie a síl ju služba Slovensku stála… Prejavila sa ľudsky - nie ako stroj či po moci bažiaci sociopat - preto má moju plnú podporu. Zostala sama sebou. Zvládla s rozvahou, slušne a so vztýčenou hlavou podrazy a útoky, ktoré by odradili a položili mnohých, ktorí dnes ,hrajú formu' a trúsia múdrosti o ,odolnosti' a ,výdrži pod paľbou'. Ako muž a jej partner som na ňu veľmi hrdý!” adresoval Rizman vrúcne slová prezidentke na sociálnej sieti.