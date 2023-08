O Sakovej je známe, že sa vo voľnom čase rada odreaguje od stresu a pracovných povinností práve športom. Najčastejšie je to bicyklovanie, ktorému sa exministerka pravidelne venuje a zo svojich cyklotúr rada zverejňuje aj fotografie. Jednou z jej veľkých vášní je však aj lyžovanie, ktorým si udržuje kondičku počas zimných mesiacov.

Saková najnovšie všetkých poriadne prekvapila, keď sa objavila v jednej z bratislavských plavární. Práve tu sa podarilo nášmu fotoreportérovi exministerku vnútra zachytiť, ako v červených plavkách, plaveckej čiapke a okuliaroch vykračuje smerom k bazénu. Politička však nebola sama – prišla v spoločnosti svojho syna. Sprevádzal ich aj plavecký tréner, takže bolo zrejmé, že Saková sa pravdepodobne rozhodla zdokonaliť si techniku plávania pomocou profesionála. Na záberoch vidno, ako pred vstupom do bazéna absolvovala krátku rozcvičku, následne jej tréner vysvetľoval správnu techniku plávania.

Exministerky vnútra sme sa pýtali, ako často navštevuje plaváreň. „Každý šport je pre mňa relaxom a psychohygienou popri mojej práci. Je pravda, že plávanie je môj najobľúbenejší šport, a kedykoľvek mám chvíľku voľna, využijem ju a odskočím si na plaváreň. Po náročnom dni nie je nič lepšie, ako dopriať telu trocha aktívneho pohybu, byť sama so svojimi myšlienkami a počuť len šum vody,“ uviedla pre náš denník Saková.

„Syna vediem k športu od mala, od troch rokov so mnou chodí plávať. On v dráhe pre deti na detskom tréningu, ja v dráhe pre dospelých. Dnes som rada, že okrem plávania či lyžovania chodíme spolu aj do fitka. Pri mojej práci mi zostáva málo času na rodinu, preto som rada, že so synom zdieľame podobné záujmy a nadšenie pre šport,“ prezradila nám ďalej podpredsedníčka Hlasu.

Političky sme sa tiež pýtali, či má rada leto a s tým spojený pobyt pri vode a či ju aj môžeme stretnúť rovno na kúpalisku. „Milujem jar a leto, ktoré prinášajú slnečné a teplé počasie a pozitívnu energiu. A či ma môžete stretnúť na kúpalisku? Určite áno, na kúpalisko chodievame spolu so synom a s jeho kamarátmi. Nie je nič krajšie ako úsmev šťastného dieťaťa,“ reagovala Saková na našu otázku.

Exministerka vnútra má skvelú postavu, aj preto nás zaujímalo, ako sa udržuje vo forme. „Je to najmä o sebadisciplíne v stravovaní, samozrejme, v kombinácii so športom. A keďže je šport odjakživa súčasťou môjho života, je to spojenie príjemného s užitočným,“ povedala politička.

Toto leto je pre politikov skôr pracovné ako prázdninové. Strana Hlas-SD aktívne chodí po Slovensku, Sakovej sme sa preto pýtali, ako ich ľudia prijali a ako to vidí, koľko ľudí príde k urnám 30. septembra? „Áno, toto celé leto a jeseň sú a budú pracovné. Som veľmi rada, že naša strana Hlas-SD sa stretáva s ľuďmi v regiónoch od svojho založenia. My nežijeme v odtrhnutom svete parlamentných lavíc bez dotyku s reálnym životom. Je dôležité navštíviť každý kút Slovenska, získavať spätnú väzbu, ako sa ľuďom žije a čo ich trápi najviac. Som presvedčená, že účasť vo voľbách bude vysoká, pretože drvivá väčšina ľudí už nechce žiť v chaose a nestabilite, ako to bolo posledné 3 roky. Všetci dúfame v lepší život, kdekoľvek na Slovensku žijeme,“ uzavrela politička.