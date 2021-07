Premiér Eduard Heger (45) dal už viackrát najavo, že si do svojich kompetencií nedá svojim predchodcom nijako zasahovať. Napriek tomu však nevidí žiadny problém v tom, ak Igor Matovič verejne kritizuje ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, nominanta OĽaNO. „Igor Matovič je predseda najväčšej strany a má právo vyjadrovať sa k svojim nominantom,” hovorí predseda vlády v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ.

Ústavný súd nateraz zmietol otázku referenda zo stola. Ako vynímate toto rozhodnutie?

Už som sa k rozhodnutiu ústavného súdu vyjadril. Rešpektujem ho a je pre slovenskú ústavnosť dobré, že máme jasno aj v tejto otázke, či je možné referendom vyvolať predčasné voľby. To, že sa s tým opozícia nechce zmieriť a ohlásila snahy o zmenu ústavy, beriem ako prejav ich strachu z očisty spoločnosti od korupcie, ktorá práve za našej vlády prebieha.

Neraz o vás "zlé jazyky" v médiách tvrdili, že ste iba bábkou v rukách Matoviča. Ste v svojich rozhodnutiach autonómny alebo má na ne aspoň nejaký vplyv lojalita k lídrovi strany?

V rozhodnutiach som plne autonómny. A ak sa niekto pýta, v čom je vláda po rekonštrukcii iná, tak je to v prvom rade v mojej osobe. Každý človek má svoje špecifiká a myslím si, že v danom prípade je to viditeľné. Ľudia predsa sami môžu sledovať moje rozhodnutia. V konečnom dôsledku je mojou úlohou priniesť do vládnutia stabilitu a pokoj. Čo sa týka rečí o nejakej bábke, nad tým sa môžem iba pousmiať.

Eduard Heger - premiér Zdroj: MICHAL SMRČOK

Ste ekonóm a exminister financií. Je z vášho pohľadu práve táto ministerská stolička pre Matoviča tou správnou? Bola to šťastná voľba?

Áno. Igor Matovič sa v ekonomike orientuje výborne. Dve volebné obdobia bol členom finančného výboru. A túto prácu robil veľmi dobre. Nakoniec aj ja ako minister financií som s ním rokoval o viacero veciach a rovnako tomu je aj dnes v opačnom garde. Myslím, že totožnú spätnú väzbu by ste získali aj od ľudí z ministerstva financií. Je to človek, ktorý svojej práci rozumie.

Slováci majú možnosť okrem registrovaných vakcín siahnuť aj po ruskej vakcíne Sputnik V. Ak by ste neboli očkovaný inou vakcínou, boli by ste ochotný sa ním zaočkovať a odporučili by ste ho svojej rodine?

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE