V rozhovore s Andrejom Dankom sa dočítate:

ako vysvetľuje zmätočné vyjadrenia premiéra o dodávke ruskej vakcíny Sputnik V

či podľa neho vydrží vláda celé štyri roky

čo hovorí na pandemické nariadenia a čo by robil inak

či zmenil svoj názor na prezidentku

Kedy ste sa dozvedeli o dodávke Sputnika na Slovensko?

O tom, že Slovensko môže mať Sputnik som sa dozvedel 5 týždňov dozadu. Po dvoch týždňoch, keď som Matoviča pomocou sociálnych sietí vyzýval na zakúpenie Sputnika, sa začali rokovania.

A o podpise zmluvy?

O podpise zmluvy som sa dozvedel cez víkend a zverejnil som video na mojom FB .Ešte minulý týždeň som sa zaňho prihováral, aby mu z ruskej strany dali dlhší termín. Potom v sobotu som sa dozvedel, že Sputnik príde.

Ako vnímate premiérove útoky na vás?

Pracovnou metódou Igora Matoviča je konflikt a klamstvo. Nech si už ľudia urobia svoj názor. Každý deň ukazuje, že má v sebe veľkú malosť, pretože keby mal v sebe trošku veľkosti premiéra, uznal by, že štyri roky našej spolupráce s Ruskou federáciou mu pomohli k bezproblémovým rokovaniam. Zažil som si s ním svoje dnes už ho pozná aký je celé Slovensko .

Premiér hovoril, že ruská strana o vás nevedela...

To, že on rokoval s podriadeným môjho priateľa Denisa Manturova, to už je druhá vec. Podarilo sa nám tú vakcínu zabezpečiť, keby nebola zakúpená do piatku, na Slovensko sa nedostane. Včera dokonca Matovič tvrdil, že Rusov presvedčilo jeho osobne čaro preto mame viac dávok ako Maďari. Uznajte sama pani redaktorka.

Prečo premiér nepoveril dovozom vakcíny súkromnú firmu?

Sputnik môže doviesť len vláda SR, nie je to možné cez súkromnú firmu. Uznávam jeho časť práce, že nabral odvahu a doviezol ho. Vojenské lietadlo použiť nemusel a ani vítať ho. Je mi však ľúto, že nedokáže uznať tú našu časť práce. To je všetko, čo k nemu ako k človeku môžem povedať. Nech si urobia názor sami občania.

Andrej Danko v exkluzívnom rozhovore hovoril o súčasnej vláde aj o svojej strane. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Ako prežívate posledné dni, doľahol na vás lockdown?

Tak ako každý na Slovensku. My Slováci sme schopní sa asi prispôsobiť akýmkoľvek pokynom na svete vrátane našej vlády. To, čo nám tu robia posledné mesiace, však je zúfalstvo. Asi pre každého je to už trápenie a keď vidím smútok v okolí a najmä v rodinách, začínam strácať akúkoľvek dôveru k opatreniam, ktoré vláda robí, a považujem aj lockdown vo forme, v akej ho máme, za neefektívny.

Ktoré opatrenia sú podľa vás nezmyselné?

Týždenné testovanie, pretože to nie je nikde inde na svete. Do malej, nevetranej a neklimatizovanej miestnosti vchádza obrovské množstvo ľudí, a tak vzniká zvýšené riziko nákazy. Myslím si, že aj testovanie, ktoré vymyslela naša vláda, je dôvodom zlej štatistiky, ktorú máme. Máme vysoké počty nakazených práve preto, že začali s experimentami.

Testovanie je však podmienené viacerými vecami, napríklad aj cestou do práce. Chodíte sa teda testovať pravidelne?

Samozrejme . Ak mám s niekým pracovné stretnutie, otestujem sa. Ani nie kvôli sebe, ale kvôli úcte k ľuďom, s ktorými pracujem.

Aké ďalšie opatrenia sú podľa vás nezmyselné?

Pripadá mi scestné, ako málo vláda vysvetľuje, čo je to covid. Z toho napokon aj vznikajú dezinformácie a hoaxy. Prekáža mi aj spomínané testovanie ako aj rôzna kvalita testov. Vadí mi aj nesystémovosť pri procese liečby a očkovania. Ak bude covid ako tetanus, ktorý je liečiteľný len očkovaním, zaočkujú sa asi všetci. Ale ak je liečiteľný, mali by k liekom prístup všetci a nie len vyvolení.

A čo hovoríte na lockdown?

