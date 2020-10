Kto loboval a kto musel ustúpiť? Verejnoprávna RTVS mala zrušiť investigatívnu reláciu po tom, čo sa jej riaditeľ Jaroslav Rezník mal dozvedieť o výhradách Andrey Kalavskej, ktorá ešte nedávno sedela v kresle šéfky rezortu zdravotníctva. Reportáž sa totiž mala týkať dizertačnej práce, v ktorej sa malo až 12 strán zhodovať s prácou jej údajného školiteľa Juraja Bencu. Kalavská tvrdí, že je to nezmysel.



„Juraja Bencu vôbec nepoznám a podľa zverejnených informácií obhajoval svoju prácu v dobe, keď som bola v zahraničí,“ povedala pre Plus JEDEN DEŇ. Trvá tiež na tom, že dva roky na nej pracovala v Kambodži, kde nebol internet a školiteľkou bola Andrea Shahun. „Ak sa niečo zhoduje, tak sú to tabuľky Svetovej zdravotníckej organizácie,“dodala.

Práca vznikla na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ktorú zakladal infektológ a bývalý člen premiérovho krízového štábu Vladimír Krčméry. A to mal byť ďalší problém. Reportáž sa totiž mala venovať aj údajnému kupčeniu s vysokoškolskými titulmi.

RTVS síce priznáva, že zasiahla, ale nadštandardný postup odmieta.

„V reportáži bez dôkazov, len na základe nepodložených podozrení, redaktorka spochybňuje vysokoškolské tituly renomovaných odborníkov,“uviedla hovorkyňa Andrea Pivarčiová s tým, že redaktorka Lýdia Kokavcová a dokonca ani šéfka Reportérov Katarína Žačková text reportáže neposlala na kontrolu svojmu nadriadenému. „Reportáž svojvoľne skompletizovala a pripravila do vysielania bez akejkoľvek konzultácie so svojimi nadriadenými alebo s právnym odborom,“ dodala Pivarčiová.



"Nikdy nebolo potrebné posielať scenáre na kontrolu. Je zaujímavé, že si to niekto zmyslel len teraz," uviedla Katarína Začková pre náš denník.

Hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová trvá na tom, že k stiahnutiu relácie neprišlo na poslednú chvíľu, ale redaktorky si upútavku na reláciu dali svojvoľne. "K zmene programu prišlo na základe tematického večera, ktorý súvisel so špeciálnou reláciou k druhej vlne pandémie," povedala s tým, že uvádzané tvrdenia o tom, že hovorkyňa Eva Kliská by mala kompetencie zastaviť reláciu, sú nezmyslom. "Neprichádza to do úvahy ani v prípade pani Kliskej, ani pani Kalavskej," uzavrela hovorkyňa.