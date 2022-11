Pod spoločné vyhlásenie sa okrem EK podpísali Česko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a tiež Moldavsko, Ukrajina a Európska investičná banka (EIB), Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) a Svetová banka (SB).

Komisia spresnila, že na podporu koridorov solidarity vyčlení 250 miliónov eur vo forme grantov a z krátkodobého hľadiska podporí rýchle zlepšenia, najmä pokiaľ ide o mobilné zariadenia, s cieľom skrátiť čakacie doby a zlepšiť pohyb cez hraničné priechody a ich prístupové trasy.

Zo strednodobého hľadiska zmobilizuje Nástroj na prepájanie Európy (NPE) a 50 miliónov eur na rozvoj infraštruktúry pre ďalšie zvýšenie kapacity koridorov solidarity.

Európska investičná banka (EIB) plánuje do konca roka 2023 investovať 300 miliónov eur do projektov vyplývajúcich z potrieb koridorov solidarity. EBOR investuje v období 2022 – 2023 300 miliónov eur a Svetová banka chce v roku 2023 poskytnúť finančné zdroje až do výšky 100 miliónov dolárov do do opráv a obnovy infraštruktúry, obchodu a logistiky.

Od vzniku koridorov solidarity bolo vyvezených viac ako 15 miliónov ton ukrajinského tovaru>>>