Známa poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová sa stala pred pár dňami znovu mamičkou a veru, pristane jej to. No roztomilá je hlavne jej dcérka Lea. Šťastná mamička prezradila, čo si jej dcérka ešte pletie a prečo sú všetci šťastní!

Beňová na sociálnej sieti prezradila, že to mala za posledné obdobie dosť pestré, no o to väčšiu má teraz radosť. „1. novembra 2020 si vybrala naša dcérka a ráno o 8,30 prišla na svet. Môj muž bol pritom a povedal len, bože tá je nádherná,“napísala šťastná Beňová. Podľa europoslankyne bolo bábätko skôr modré, ale to vraj bolo spôsobené tým, že pupočník mala okolo malého krku.

„Inak, je fakt nádherná. Už nie je modrá, je ružová, má modré oči, plavé vlásky a jamky v lícach keď sa usmieva,“ opísala súčasnú situáciu Beňová s tým, že Lea je dobručká, jej život je spánok, papanie a všetko to, čo nájde v plienočke. Europoslankyňa prezradila aj nie najtradičnejšie dcérkine spánkové návyky: „Najradšej spí na mne, avšak ja musím pritom sedieť. Má trochu vymenený deň a noc, ale to je v pohode. Milujeme ju.“

Beňová tvrdí, že dcérku má od narodenia stále pri sebe v izbe. Všetko sa vraj spolu učia za behu, Beňová je aj unavená, ale už od zajtra podľa nej budú na dcérku doma viacerí. Beňová na záver svojho statusu poslala ľuďom jasný odkaz: „Majte sa krásne a užite si každú sekundu so svojimi milovanými. Nič nie je dôležitejšie.“



Fotky Beňovej s dcérku nájdete v galérii.

