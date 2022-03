Beňová stredu na sociálnej sieti adresovala svojim spolustraníkom jasný odkaz: „Som úplne zásadne proti akýmkoľvek čo i len náznakom o spolupráci či o nevýlučení spolupráce s M. Uhríkom a so ,stranou‘ Republika. Je to pre mňa osobne NO GO. Verím, že aj pre Smer-SD a jeho členov. Ak nie, ja zo strany odídem. Náznaky akejkoľvek „spolupráce‘ sú pre mňa osobne neakceptovateľné. V žiadnej podobe.”

Video: Nedávne vyjadrenie Roberta Fica

Dlhoročná politička tento postoj potvrdila aj pre denník Plus JEDEN DEŇ. „Myslím, že to pre nikoho nie je žiadna novinka, toto tvrdím už dávno. Ten status som napísala najmä preto, aby to bolo všetkým jasné," konštatovala. Aj keď to tak pre niektorých mohlo pôsobiť, Beňová odmietla, že by svojím postojom dávala Smeru ultimáta. „Vôbec to neznie ultimatívne. Nepovažujem sa ničím významnejšia, no ani menej významná ako všetci ostatní, ktorí sme Smer zakladali,” povedala politička. Jedným dychom dodala, že v prípade spolupráce jej strany s Republikou na to bude reagovať.

Svoj názor Beňová podľa vlastných slov osobne povedala aj lídrovi strany Robertovi Ficovi. „Chcela som vyjadriť môj názor, ktorý som mimochodom pánovi predsedovi na našom poslednom stretnutí aj osobne povedala," uviedla Beňová s tým, že Fico jej mal potvrdiť, že Smer sa na spoluprácu s Republikou nechystá. „Rozprávali sme sa o komunálnych voľbách a povedal mi, že Smer určite nebude na spoločných kandidátkach so hnutím Republika," vysvetlila Beňová. O prípadnom spájaní síl týchto strán v najbližších parlamentných voľbách sa vraj Beňová s Ficom nezhovárala.

