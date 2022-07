Európska únia zakázala predaj áut so spaľovacím motorom po roku 2035. Za tento návrh hlasoval aj poslanec Mratin Hojsík z Progresívneho Slovenska.

Problémom podľa Martina Hojsíka je, že veľa ľudí na Slovensku nemá alternatívu k súčasnej doprave. „Nemôžem povedať človeku z Nižnej Slanej, ktorý chodí za prácou do Rožňavy na starom diesly, ktorý kúpil ojazdený z druhej ruky, že má zlé auto, že elektromobil je lepší. To čo im môžeme ponúknuť, je kvalitná verejná hromadná doprava,“ povedal v relácii PLUS 7 DNÍ Karty na stôl u Nora Dolinského poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík.

Všetci veľkí výrobcovia automobilov sa podľa Hojsíka k zákazu výroby áut so spaľovacím motorom zaviazali už dávnejšie a Európska únia tento trend len dobieha.

Hojsík je známy najmä ako aktivista. Prednedávnom vystúpil aj na zhromaždení Sloboda pre Roba na námestí SNP . Zdroj: npk

Európska únia podľa Hojsíka zaostáva aj v elektromobilite. „My momentálne dobiehame Čínu, my nie sme lídri“, zdôvodnil Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska. Podľa neho je to celé o snahe zachrániť veľké európske automobilky. „Našou úlohou bude pomôcť zamestnancom, aby sa rekvalifikovali, a aby sa firmy dokázali zapojiť do reťazca dodávateľov,“ uzavrel Hojsík.