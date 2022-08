Ako uvádza týždenník, Číž by mal byť hospitalizovaný v banskobystrickej nemocnici Zelený sen. Ide o špeciálne zariadenie s jednotkou dlhodobej intenzívnej starostlivosti a oddelením dlhodobo chorých pacientov s intenzívnou rehabilitáciou. Z dostupných informácií je známe, že europoslanec sa v Bruseli neukázal približne od 20. januára. Jeho zdravotné ťažkosti mali byť údajne spôsobené celkovým kolapsom organizmu, navyše ho v ostatnom čase malo potrápiť aj ochorenie COVID-19.

Miroslav Číž a Peter Pellegrini - archívny záber Zdroj: ROBO HOMOLA

Podľa najnovších informácií, ktoré sa podarilo získať nášmu denníku, by však mal byť Číž z najhoršieho vonku. „S pánom Čížom sme v kontakte, ale o jeho zdravotnom stave hovoriť nebudem. On sám si to vyložene neželá a ja to budem rešpektovať," uviedla pre Plus JEDEN DEŇ dlhoročná kolegyňa zo Smeru-SD aj z europarlamentu Monika Beňová. „Jediné, čo vám môžem prezradiť, že jeho zdravotný stav sa dlhodobo zlepšuje, čo ma veľmi teší. Chystám sa ho navštíviť budúci týždeň," dodala.

Veľmi podobné stanovisko poskytol aj Čížov ďalší stranícky kolega Dušan Jarjabek. „Žiadne informácie vám nepodám, keďže kolega si to nepraje a ja to plne rešpektujem. Keď bude pán Číž chcieť, povie vám viac on sám," odkázal.

V súvislosti so zdravotným stavom otca kontaktoval týždenník PLUS 7 DNÍ pred pár dňami aj politikovho syna, ten to však tiež zdvorilo odmietol komentovať. „Registrujem, že dlhodobo chýba na hlasovaniach a viem, že je hospitalizovaný, no o jeho zdravotnom stave nemám žiadne informácie," konštatovala europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová so slovami, že ľudsky je jej zdravotných problémov kolegu z europarlamentu veľmi ľúto. „Nie sme v kontakte. Pán Číž sa dlhodobo pre zdravotné problémy nezúčastňoval na parlamentných schôdzach, no žiadne bližšie informácie nemám," doplnil ďalší poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák z OĽaNO.

Napriek zdržanlivým vyjadrovaniam Smeru sú však stranícki kolegovia s Čížom v kontakte a v nemocnici ho pred niekoľkými dňami navštívil aj Robert Fico - viac sa dočítate v galérii.

