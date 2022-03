Športovci a umelci po celom svete prejavujú v posledných týždňoch podporu Ukrajine tak, ako sa len dá. Svetová tenisová žijúca legenda Roger Federer pomôže deťom na Ukrajine státisícami eur, futbalové mužstvá a ďalší športovci nastupujú na zápasy v dresoch vo farbách ukrajinskej vlajky. Dojímavý bol príbeh ukrajinských krasokorčuliarov Maksyma Nikitina a Oleksandry Nazarovovej, ktorí utiekli počas vojny, aby sa na MS v krasokorčuľovaní objavili bez tréningu v jednoduchom odeve modrej a žltej farby, pozná už celý svet. Ich druhá časť vystúpenia na pieseň o Ukrajine primala k slzám množstvo prítomných a zožali potlesk v stoji.

No nielen športovci aktívne bojujú za pokoj a mier na Ukrajine. Dnes sa v 20 mestách Európy koná koncertný maratón, na ktorom vystúpia hviezdy ako Sting, Fatboy Slim, Within Temptation, Craig David, Bastille, víťazi Eurovízie Salvador Sobral, Netta, ale aj ukrajinskí umelci ako Okean Elzy, Dakha Brakha, Jamala či Monatik a mnohí ďalší.

Na bratislavskom Hlavnom námestí je od 17.00 h z podujatia živý prenos. „Pred začiatkom podujatia premietneme krátky dokument, v ktorom si pripomenieme, ako Slovensko posledné týždne stojí pri Ukrajine - či už vo forme organizovania humanitárnej pomoci, alebo účasťou na protivojnových zhromaždeniach,“ napísala Iniciatíva Mier Ukrajine na sociálnej sieti.

Príhovor prezidenta Zelenského

Počas priameho prenosu odznel aj príhovor prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. Jeho slová chytia mnohých za srdce. Prezident začal svoj príhovor dojemnými slovami o tom, ako sa prebudili zo dňa na deň do hrozivej vojny.



Zelenskyj hovorí: "Nikto neutiekol, všetci zostávame na svojich pozíciach. Ukrajina bojuje odvážne. Má nepriateľov na zemi, v nebi, v kybernetickom priestore, v moriach a všade len rátame škody, straty na životoch, ale bojujeme proti bombám padajúcim z ovzdušia. Neviem si predstaviť ,ako mocní sveta zareagovali tichom, keď sme prosili o uzatvorenie ukrajinského neba. Bombardujú nám nemocnice, mestá horia a po mesiaci bojujeme stále ďalej.

Takú vojnu, ktorú sme nikdy nechceli, zbraňami alebo aj bez zbraní. Ako naši lekári v nemocniciach, chceme späť mier pre naších ľudí, aby sa tí, ktorí utiekli, mohli vrátiť späť a žiť svoj život. Ako predtým žiť v slobode, všetci spoločne s tými, ktorí sú za Ukrajinu a za mier. Pred mesiasom, pred touto vojnou, sme žili v inom svete. Tisíce by boli nažive a dnes už nie sú. Svet bol bezstarostný a teraz každý len myslí na to, čo spraví, keď sa Rusko posunie ďalej do Európy.