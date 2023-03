Politické strany Sme rodina, Smer-SD a mimoparlamentný Hlas-SD zatiaľ neprestávajú používať aplikáciu TikTok určenú na zdieľanie videí. Vyplýva to z ich vyjadrení pre TASR.

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) sa venoval TikToku vo forme odporúčania ešte v lete roku 2020, kde pomenoval aj riziká súvisiace s jeho používaním. Niektoré inštitúcie či krajiny používanie aplikácie obmedzujú. Argumentujú práve bezpečnostnými rizikami.

"Sme za to, že by sme mali prikladať vážnosť každej bezpečnostnej hrozbe. Avšak aktuálne nemáme relevantné dôkazy o tom, že je to naozaj tak. A preto si náš stranícky účet zatiaľ ponecháme. Ak sa tieto špekulácie potvrdia a kompetentné orgány k tejto situácii dajú jasné stanovisko, urobíme potrebné kroky," uviedla Linda Tribusová z tlačového oddelenia hnutia Sme rodina.

"Vzhľadom na to, že strane Smer-SD sa na tejto platforme mimoriadne darí, vďaka čomu si cestu k sociálnej demokracii našla aj mladšia generácia, je úsmevné, že sa zrazu hovorí o zrušení TikToku," komentoval hovorca strany Ján Mažgút.

Líder mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Peter Pellegrini si myslí, že bezpečnosť nemusí byť problém iba TikToku. Aj iné aplikácie podľa neho môžu obsahovať elementy, ktoré umožnia správcom aplikácií vykonávať rôzne aktivity, o ktorých nemusíme vedieť. "Vo svojom mobile takúto aplikáciu ako politik používam, ale cez môj mobil nevstupujem do žiadnych štátnych systémov ani do iných vecí, ktoré si vyžadujú primeranú ochranu," skonštatoval.

NBÚ vydal odporúčania v súvislosti s TikTokom v roku 2020. "Čiže takmer tri roky predtým, ako túto tému otvorili bez bližšieho vysvetlenia európske inštitúcie a český Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť," uviedol v stanovisku hovorca úradu Peter Habara. Úrad vo vtedajšom článku pomenúva aplikáciu ako bezpečnostné riziko aj vzhľadom na to, že spoločnosť ByteDance, vlastniaca TikTok, je čínska, a preto spadá pod čínske právo a má históriu spolupráce s Čínskou komunistickou stranou.

"Všeobecne neodporúčame používať akékoľvek aplikácie, ktoré nemajú transparentne definované, ako spracúvajú, uchovávajú a distribuujú osobné aj používateľské informácie," doplnil Habara. Zdôraznil tiež, aby si používatelia v prípade ktorejkoľvek aplikácie či služby pozorne čítali všeobecné obchodné podmienky, respektíve podmienky používania daného produktu.

Slovenská informačná služba pre TASR potvrdila, že využívanie populárnej platformy je, s ohľadom na jej predpokladané napojenie na cudzie vládne inštitúcie a nejasný rozsah a účel spracovávaných údajov, už dlhodobo diskutovanou témou v odborných kruhoch.

Prečítajte si tiež: