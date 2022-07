Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Výsledky prvotného rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu.

Namiesto toho, aby kompetentné úrady a ministerstvá urgentne konali, nasledovali dlhé mesiace politických naťahovačiek. Predovšetkým Ministerstvo životného prostredia čelilo kritike, že od znečistenia rieky neurobilo nič pre jej vyčistenie a záchranu. Zároveň ani po troch mesiacoch nevyhlásilo mimoriadnu situáciu na vodnom toku a nedefinovalo stav ekologického ohrozenia. 13. mája bol uskutočnený ichtyologický prieskum, počas ktorého sa zisťoval celkový objem rýb. Výsledky prieskumu boli katastrofálne. Na troch úsekoch rieky Slaná sa ukázalo, že v nej nie je takmer žiadny život. ŠOKUJÚCE FOTKY ZO ZNEČISTENEJ RIEKY SLANÁ SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, príčinou bolo vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Výsledky rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Zdroj: Nászaly Gábor

Rezort životného prostredia, naopak, tvrdil, že riešenie envirohavárie na rieke Slaná by malo mať na starosti Ministerstvo hospodárstva a za banské nešťastie nesie zodpovednosť Štátny podnik Rudné bane. „Po intervencii ministra Jána Budaja došlo k určeniu zodpovednosti (ministerstvo hospodárstva) a začali sa banské práce, ktoré až doposiaľ výrazne zmenšili prúd znečistenia vytekajúci z bane Siderit,“ uviedol rezort životného prostredia.

„Ak existujú kompetenčné problémy, ktoré v tomto prípade evidentne boli, keďže bane patria pod Ministerstvo hospodárstva SR, ale koryto rieky už spadá pod Ministerstvo životného prostredia; tak to treba vyriešiť. Je absolútne neakceptovateľné, že je to prezentované ako argument, prečo sa neriešila situácia na rieke Slaná,“ hovorí aktivista a krajský poslanec Aliancie-Szövetség Örs Orosz. Zdroj: Nászaly Gábor

V pondelok minister Ján Budaj odporučil vláde vyhlásiť na rieke Slaná mimoriadnu situáciu. „Ministerstvo hospodárstva opakovane apelovalo, aby bol na rieke vyhlásený mimoriadny stav, čo by legislatívne zjednodušilo niektoré postupy a umožnilo rýchlejšie pristúpiť k prácam pre zníženie silne mineralizovaných vôd z bane Gabriela. Oznámenie rezortu životného prostredia preto víta,“ odpísali nám z rezortu hospodárstva.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová stojí pri znečistenej rieke Slaná počas návštevy obce Nižná Slaná. „Rieka Slaná je mŕtva rieka a doslova zabíja potenciál Gemera z hľadiska prírodných krás i turistických príležitostí. V zložení vody, ktorá v rieke je, nedokázali prežiť žiadne živočíchy,“ uviedla. Zdroj: Milan Kapusta

V utorok (19.7.) sa rozhodla navštíviť znečistené okolie rieky Slaná aj prezidentka Zuzana Čaputová. „Žiaľ, takmer za päť mesiacov sa neudialo to, čo sa udiať malo, a to zastaviť kontamináciu a urobiť sanačné práce," konštatovala prezidentka. V Nižnej Slanej sa stretla so starostom, aktivistami i riaditeľom štátneho podniku Rudné Bane Petrom Žitňanom. Poznamenala, že znečistenie Slanej je viacrezortný problém a ocenila rozhodnutie ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) predložiť na vládu návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie. FOTKY ČAPUTOVEJ PRI ZNEČISTENEJ RIEKE SLANÁ NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

„Bolo nutné dotiahnuť do našich regiónov dvoch z troch najvyšších ústavných činiteľov, aby sa konečne udialo to, čo požadujeme už od marca tohto roka,“ konštatoval v tejto súvislosti aktivista Örs Orosz. „Štát v riešení problému fatálne zlyhal,“ hovorí.

Začiatkom mája skupina aktivistov pod vedením krajského poslanca Aliancie-Szövetség Örsa Orosza vyliala pred Ministerstvo životného prostredia SR 1000 litrov vody zo znečistenej rieky Slaná. Chceli tak upozorniť na jej pretrvávajúcu kontamináciu banskými vodami a poukázať na ignorovanie problému vládou. Zdroj: Nászaly Gábor

Článok pokračuje na ďalšej strane!