Na enormný odpad okolo Dušičiek upozorňuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Analýzou odpadových košov na bratislavskom cintoríne Vrakuňa bolo zistené, že viac ako polovica (57,3 %) z odpadu tvoril zelený kompostovateľný odpad. Ako pomôcť prírode a tvoriť menej odpadu?

1. Neprezdobujte hroby

Na slovenských cintorínoch je podľa Moniky Suchánskej, odborníčky na prírodné pohrebníctvo z projektu Živice - Záhrada spomienok, tendencia hroby prezdobovať množstvom umelohmotných dekorácií. "Od vencov cez plastové kahance až po LED sviečky. Toto všetko vytvorí ťažko separovateľný odpad,“ skonštatovala. Miesto plastových kahancov použite radšej prírodné a miesto umelých kvetov nasaďte živé rastliny.

Namiesto plastových kahancov vyberajte tie z prírodných materiálov a namiesto umelých kvetov a vencov vysaďte živé. Zdroj: Shutterstock

2. Triedite odpad

Riaditeľ bratislavského mestského pohrebníctva Marianum Róbert Kováč povedal, že krátko pred a po Sviatku všetkých svätých (1. 11.) je miera návštevnosti na cintorínoch aj o 200 percent vyššia ako počas iných období. S tým súvisí aj zvýšenie množstva odpadu. "Vnímame potrebu skvalitniť životné prostredie pre ďalšie generácie. Jedna z ciest, ktorú považujeme za pomerne jednoduchú, je práve triedenie odpadu," skonštatoval.

Skúste odpad z hrobov triediť Zdroj: Shutterstock

3. Kompostujte

Je pravda, že ak na cintorínoch nie sú vytvorené podmienky pre separáciu odpadu a hlavne priestor na biologicky rozložiteľné komunálné odpady, takzvané BRKO, je to náročnejšie. Ale čo vám bráni v tom vziať si so sebou niečo, do čoho vložíte zelený kompostovateľný odpad a vezmete si ho so sebou do záhrady, kde poslúži ako skvelá prísada do kompostu.

Zelený odpad z hrobov môžete využiť v záhrade Zdroj: pinterest/networx.com