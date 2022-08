Európsky projekt spoločného záujmu (PCI) naberá úplne nové dimenzie. Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko totiž prispeje k zvýšeniu energetickej bezpečnosti občanov Slovenska a okolitých krajín. „Ako súčasť prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení vytvorí nové možnosti obchodovania so zemným plynom v prospech slovenských a európskych zákazníkov,“ píše economy.gov.sk.

Dĺžka slovenskej časti plynovodu od štátnej hranice po kompresorovú stanicu Veľké Kapušany je 103 km. Prepravná kapacita v smere na Slovensko je 4,7 mld. Nm3/rok v smere do Poľska a 5,7 mld. Nm3/rok. „Toto plynovodné prepojenie je dôležité pre energetickú bezpečnosť nielen Slovenska, ale celého regiónu,“ povedal pred rokom štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Bolo to v čase, keď sa prepojili plynárenské prepravné siete oboch krajín. Projekt ale ešte nebol dokončený. Dnes je tomu inak a s radosťou to oznámil Heger s Morawieckim.

Obaja premiéri dnes opätovne zdôraznili bezpečnostný rozmer nového plynovodu. Ten umožní výrazne znížiť závislosť krajín strednej Európy od dodávok ruského plynu. „Práve väzba od severu na juh, ktorú sme práve týmto dovŕšili, nám poskytuje nový pocit bezpečia. Poskytuje nám pocit slobody, že môžeme nadobudnúť alternatívu, ktorá nebude závislá od ruského plynu,“ uviedol Heger.

Poľský premiér označil prepojenie za "plynovod mieru" a zároveň kritizoval energetickú politiku Nemecka, najmä výstavbu baltského plynovodu Nord Stream 1 a 2, ktorá zvýšila závislosť Európy od Ruska. Poľsko už dlhodobo upozorňovalo na riziká spojené s touto závislosťou. V posledných piatich rokoch sa mu vybudovaním prepojení s Nórskom či LNG terminálu podarilo od ruského plynu bez ekonomických strát odpojiť.

Pozrite sa v galérii, na čo všetko je plynovod Poľsko – Slovensko dobrý a čo všetko prináša.