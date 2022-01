Dohromady vyšli štyri verzie titulky, na ktorých sa objavilo 18 mladých nádejí modelingového sveta. „Adam, Thali, Kryštof, Emma – nové tváre česko-slovenského modelingu patria ku generácii Z,“ komentoval Vogue verziu titulky, na ktorej pózuje dcéra prezidentky Zuzany Čaputovej s krátkym ružovým zostrihom. „Je mi cťou byť jednou z tvárí na obálke Vogue Czechoslovakia. Ďakujem za túto úžasnú skúsenosť s nesmierne šikovnými ľuďmi,“ pochválila sa na sociálnej sieti Emma.

Rozruch však spôsobila správa z webu magazin1.sk. Uvádza sa v nej, že spomínaný Adam nie je iba model, ale pod pseudonymom si mal privyrábať aj homosexuálnym pornom. Prestížny magazín však o jeho minulosti nevedel. „casting do februárovej cover story prebiehal v spolupráci v najvýznamnejšími česko-slovenskými modelingovými agentúrami a ich odporúčaniami,“ vysvetlila nám šéfredaktorka Vogue Andrea Běhounková.

Kým časť verejnosti mladú modelku lynčuje, odborníci majú opačný názor. Módna návrhárka Rebecca Justh označila publikovanie podobných správ za vytváranie „trápnej mediálnej bubliny“ a upozornila na to, že modelky a modeli sa mnohokrát prvý raz spoznávajú až počas fotenia. „Po prvé, nikoho by to nezaujímalo, keby nebola dcérou prezidentky. Po druhé, ako modelka nemá kedy zisťovať, s kým sa na fotografii ocitne – modelka predsa nezamestnáva kolegu, ktorý stojí vedľa. A po tretie, súkromný život modelov je iba ich vec,“ povedala rozhorčene. „Čo sa týka modelingu, je dôležité to, ako vyzeráte a ako dokážete odprezentovať daný model,“ uzatvorila Justh.

Emma Čaputová - modelka a dcéra prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej

Predošlú kariéru v porno-brandži u modeliek či modelov neoznačuje za problematickú ani známy modelingový agent Miro Šimonič. „Pred 10 rokmi by to možno bol škandál, ale dnes to nikoho nezaujíma,“ konštatoval. Modelingové agentúry podľa jeho slov súkromný život modeliek či modelov veľmi neriešia a modelky sa neraz prvýkrát stretnú až počas fotenia či na móle.

