Zásah Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (ÚIS) SR proti trojici obvineným z krivej výpovede – Peter Petrov, Matej Zeman a Csaba Dömötör – sa skončil fiaskom. Zasiahnuť do neho totiž mal policajný prezident Peter Kovařík, ktorý akciu údajne pozastavil a zadržaný tak bol iba Dömötör. Teraz z toho môže mať Kovařík vážny problém. Podľa uznesenia o obvinení sa mal totiž policajný prezident iniciatívne venovať zásahu, ktorý nespadal do jeho kompetencií. „Policajný prezident nebol v čase spáchania skutku nadriadeným vyšetrovateľa, teda nemohol zasiahnuť do prebiehajúceho úkonu,“ píše sa podľa informácií Plus JEDEN DEŇ v uznesení.

Kovařík mal vidieť problém hlavne v tom, že ÚIS si zavolal na pomoc Úrad hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP). Riaditeľ Mobilnej zásahovej jednotky (MZJ) ÚHCP Jozef Oreský mal však vyšetrovateľom povedať, že na tom nebolo nič zvláštne: „Išlo o bežný štandardný postup tak, ako sa to robí pri iných nasadeniach.“ Oreského slová mal potvrdiť aj riaditeľ ÚHCP Robert Gucký: „Ak by postup nebol v poriadku, tak by som zásah MZJ zakázal.“

Šéfka tímu zasahujúcemu proti trojici obvinených Diana Santusová mala upozorniť na fakt, že Kovařík po neúspešnom zásahu zmenil pravidlá postupu pri podobných akciách: „Do nariadení bola pridaná veta "Pre iné útvary, ktoré nie sú v pôsobnosti viceprezidenta Policajného zboru rozhoduje prvý zástupca riaditeľa útvaru po súhlase policajného prezidenta".“ Tým si mal Kovařík zabezpečiť, že bude mať informácie o budúcich zásahoch ÚIS. Zaujímavosťou je, že Kovařík čerpal už tri dni pred zásahom dovolenku, no počas nej si mal od krajských riaditeľstiev polície telefonicky zisťovať nasadenie zásahových jednotiek. „Obvinený to robil bez akéhokoľvek služobného dôvodu s cieľom vyzradenia informácie nepovolaným osobám,“ má sa písať v uznesení. Kovařík je obvinený z toho, že ako verejný činiteľ zabezpečoval niekomu neoprávnený prospech, za čo mu hrozí 4 až 10 rokov nepodmienečne.

Na snímke prezident Policajného zboru SR Peter Kovařík počas rozhovoru pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky 9. mája 2021 v Bratislave. Zdroj: Pavol Zachar

Proti obvineniu však podal Kovařík sťažnosť. Ohradil sa aj proti úniku detailov obvinenia na verejnosť: „Vyzývam príslušné orgány prokuratúry, aby dali z úradnej povinnosti pokyn na začatie trestného stíhania vo veci pre trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi a trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Je tu evidentná snaha o diskreditáciu mojej osoby ako prezidenta Policajného zboru SR.”

