Ako vnímate to, že krajina potrebuje daňovo-odvodovú reformu a aktuálne ministerstvo financií ešte s ničím neprišlo?

– Ja vnímam daňovo-odvodovú reformu ako veľmi potrebnú a neviem celkom odpovedať na otázku, ako vnímam daňovo-odvodovú reformu z dielne ministerstva financií, lebo zatiaľ žiadna nebola predstavená. Ale keďže chceme veci popohnať dopredu, tak my ako strana sme prišli s vlastným návrhom a jednoducho sme tlačili na túto tému, lebo ju vnímame ako veľmi potrebnú. A takéto ťažké reformy treba presadzovať vždy na začiatku volebného obdobia – a na to aj tlačíme.

Pomáhate ministrovi financií Igorovi Matovičovi s touto reformou?

– Ja som dával rôzne návrhy v daňovej oblasti terajšiemu premiérovi Hegerovi a, samozrejme, dávam aj teraz Igorovi Matovičovi. On s mojimi názormi oboznámený je, takže z našej strany je všetko korektné.

Zatiaľ poznáme len tri body. Vy ste povedali, že 200 eur na dieťa, ktoré Matovič sľuboval, už reálnych nie je. Odkiaľ máte takéto informácie?

V prvom rade by som odporučil, aby ste sa pýtali priamo ministerstva financií – ja nie som jeho hovorcom, som len poradcom – pokiaľ však viem, v interných diskusiách sa s takýmto variantom už nepracuje, takže predpokladám, že to nie je reálne.

Takže je možné, že ani iné body nie sú pravdivé? Pretože zatiaľ sú tieto body jediné, čo poznáme.

– Nie som hovorcom ministerstva financií, musíte sa obrátiť na nich. Súhlasím však s vami, že by bolo dobré, ak by sa pohli veci vpred, a preto sme prišli s vlastnými návrhmi.

Je niečo, s čím v reforme vyslovene nesúhlasíte? A práve naopak – čo sa vám páči?

– Viete čo, k tomu, čo bolo predstavené, sa mi ťažko vyjadruje, pretože my sme nedostali oficiálny návrh. Videli sme jednu tlačovku a potom jeden uniknutý materiál. To, čo vnímam pozitívne, je snaha zjednodušovať systém, napríklad platenie odvodov, a vyrovnávať tie priepastné rozdiely na Slovensku v daňovom zaťažení – či už sú to zamestnanci, živnostníci, podnikatelia alebo majitelia kapitálových spoločností. S čím určite nebudeme súhlasiť, je, aby daňová reforma vyrobila zásadnú 2-miliardovú sekeru do štátneho rozpočtu.

Vy, strana Za ľudí, ste návrh reformy už pripravili. Viete nám bližšie povedať, o čo v nej pôjde?

– Cieľom nášho návrhu je oživiť ekonomickú aktivitu, podporiť rast ekonomiky – predovšetkým investície, podnikanie a zamestnávanie v nadväznosti na (dúfajme končiacu sa) pandemickú krízu. Ďalej zvýšiť konkurencieschopnosť a atraktivitu Slovenska. Našou hlavnou prioritou je napríklad znížiť záťaž podnikania – chceli by sme znížiť daň z príjmu pre právnické osoby z 21 % na 19 % a obnoviť jednotnú sadzbu. Okrem toho by sme chceli znížiť sadzby sociálneho poistenia o 1 % – išlo by o poistenie, ktoré platí zamestnávateľ. A potom by sme ešte chceli, čo sa týka dane z príjmu právnických osôb, zvýšiť superodpočet na výskum a vývoj na tzv. Industry 4.0.