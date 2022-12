„Žijeme asi najťažšie časy od vzniku Slovenskej republiky,“ vyhlásil na úvod relácie Heger. Podľa jeho slov náš štát nebol vôbec pripravený na to, aby zvládol nejakú z kríz, ktorým momentálne čelí: „Ani po technickej, materiálnej či personálnej stránke.“Dnes už opozičnej strane SaS vyčítal, že v čase „najväčšej búrky“ sa rozhodla opustiť vládnu koalíciu.

Pri téme energetickej krízy sa podľa jeho slov ľudia nemusia obávať nárastu cien energií. Povedal aj konkrétne čísla, a to nárast cien elektriny v priemere o 0 percent, plynu 15 percent a tepla o 15 percent. Za pomoc podľa neho môžeme vďačiť teplému októbru: „Samozrejme niekde viac, niekde menej. Čiže tohto sa báť nemusia. Čo sa týka inflácie, tak aj teraz sme schválili balíček, kde ide 200€ na každé dieťa.“Spomenul aj valorizáciu dôchodkov o 12 percent.

Heger sa následne pochytil so Závodským na otázke pomoci ľuďom od bývalých vlád. V istom čase sa zdalo, že otázky kladie premiér a nie moderátor: „Prepad ekonomiky za Roberta Fica a Petra Pellegriniho bol vyšší ako u nás, lebo sme to zvládli a dali sme pomoc firmám,“ povedal premiér a pokračoval: „Deficit bol nižší. Ako je to možné, že pomôžete viac a máte nižší deficit? No jednoducho – nekradnete! To je ten zásadný rozdiel.“

Moderátor mu pripomenul aj kritiku od prezidentky Zuzany Čaputovej. Premiér sa vyjadril, že sú menšinovou vládou a majú len 73 poslancov. Podľa zákonov ich vraj podporujú aj ďalší poslanci. „Záleží od Sas," svojím bývalým koaličným partnerom vyčítal, že sa dnes postavili do jedného šíku s ľuďmi z bývalej garnitúry a idú im sprostredkovať pomoc, aby povalili jeho vládu. „Nie, ja verím tomu, že demokrati nebudú hlasovať za pád tejto vlády,“ odpovedal na otázku, či si myslí, že jeho vláda skončí. S Richardom Sulíkom rokuje.

„Nie je správne, aby si on (Sulík) teraz podal ruky s Robertom Ficom, Petrom Pellegrinim, s kotlebovcami a povalil vládu, ktorá dostala mandát od ľudí, aby bojovala proti týmto chápadlám,“ opäť na diaľku tlačil na predsedu SaS. Dnes oni rozhodujú o tom, či jeho vláda padne alebo nie. Opozícia bez hlasov SaS nemá na to, aby vládu položila. Heger tiež odmietol reči o progresívnom puči, o ktorom sa vyjadroval napríklad jeho minister Milan Krajniak (Sme rodina). Odmieta, aby sa v čase takýchto kríz na Slovensku menovala nová vláda: „Predčasné voľby nie sú pre OĽANO riešením,“ jasne prízvukoval.

V ďalšej časti relácie si zastal ministra financií Igora Matoviča. Závodský sa pýtal, ako je možné, že v parlamente len tak pribúdajú prílepky zákonov, napríklad zníženie DPH pre vleky. Heger vysvetľoval, že nejde o samovoľné „atómovky“ Matoviča, ale takéto veci musia schvaľovať poslanci parlamentu, ale ešte predtým to schvaľuje koaličná rada. Heger to prirovnával k súdnej mape od Márie Kolíkovej (dnes klub SaS). Podľa neho takýto legislatívny postup bežne používali aj predchádzajúce vlády, na čo Závodský oponoval, že nie v takej intenzívnej miere ako teraz.

