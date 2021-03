Prezidentka Zuzana Čaputová prijala vo štvrtok v Prezidentskom paláci ministra financií, informovala na sociálnej sieti. Hovoriť mali o pláne obnovy, dotkli sa však aj aktuálnej vnútropolitickej situácie. Hovorca hlavy štátu Martin Strižinec priblížil, že išlo o dlhšie plánované pracovné stretnutie. "Týkalo sa predovšetkým plánu obnovy, ktorý minister prezidentke odprezentoval, diskutovali však aj o aktuálnej vnútropolitickej situácii," doplnil.

Minister Heger na sociálnej sieti uviedol, že hovorili o pláne obnovy. "Pani prezidentka sa už viackrát vyjadrila pozitívne k plánu obnovy, čo ma veľmi teší," napísal. Samotná prezidentka na sociálnej sieti po stretnutí ocenila kvalitatívny posun v obsahu kľúčového materiálu. "Verím, že ďalší legislatívny proces ho môže ešte vylepšiť," uviedla v súvislosti s prezentovaným materiálom hlava štátu.

K stretnutiu prišlo deň po tom, ako sa hlava štátu rozprávala s koaličnými SaS a Za ľudí o vládnej kríze. SaS a Za ľudí volajú po rekonštrukcii vlády, Sme rodina je naklonená diskusii o tejto téme.

Heger novým premiérom?

V koalícii je už dlhší čas napätie, ktoré vyústilo do tvrdých rozhodnutí, v podobe rekonštrukcie vlády. V tejto súvislosti sa spomína výmena premiéra i ministra zdravotníctva. Nikto z koaličných strán nechce povedať, či by za premiéra chceli Hegera. Zhodujú sa v tom, že predčasné voľby odmietajú.

Niekoľko slovenských politológov však tvrdí, že Eduard Heger by bol dobrou voľbou na post nového premiéra krajiny. "Premiér musí byť človek ktorý nepatrí medzi politických amatérov, človek, ktorý je schopný komunikovať a prijme ho verejná mienka, ktorý presvedčí koalíciu na vyslovenie dôvery, tých vlastností je veľké množstvo a iného človeka ako Hegera tam nevidím," uviedol politológ Tomáš Koziak pre Plus JEDEN DEŇ.

Ak by sa však súčasný minister financií premiérom aj stal, bude to mať podľa slov politológa veľmi ťažké. "Heger, tým že nie je predseda hnutia OĽANO, bude mať ťažkú situáciu aj tým, že za ním bude stáť práve Matovič. Boli sme svedkami vlád, kde sa stali premiérom aj ľudia, ktorí neboli predsedom strany (poznámka redakcie Radičová, Pellegrini). Takýto človek musí potom vyjednávať veci na dve strany – do parlamentu, aj do vlastnej strany," uzavrel Koziak.