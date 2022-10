Dzurinda o možnom „comebacku“ otvorene hovorí už niekoľko mesiacov. „Ja som to nazval projekt. Nejde mi prísne vzaté o to, že potrebujem byť predseda strany. Nechcem byť predseda strany. Ale chcem zabrániť tomu, aby sa šírila skepsa, aby prozápadne naladení občania rezignovali, aby nešli voliť. Chcem zabrániť, aby prepadali hlasy tak ako v posledných voľbách,“ povedal ešte v septembri pre denník Sme.

Z prieskumu, ktorý FOCUS realizoval pre reláciu Na telo Televízie Markíza, však vyplýva, že Dzurindovi v súčasnosti dôveruje dovedna 13 % opýtaných a nedôveruje až 81 % oslovených respondentov. Obdobne nízke percento dôveryhodnosti v inom „focusáckom“ prieskume zameranom na súčasných politikov dosahovali napríklad minister Igor Matovič (49), ktorému dôverovalo iba 8 % opýtaných, bývalý poslanec Marian Kotleba (45), ktorému vyslovilo dôveru 1 2% respondentov, či ministerka Veronika Remišová (46), ktorá si vyslúžila dôveru 15 % opýtaných. Naopak, na prvých priečkach sa dlhodobo umiestňuje prezidentka Zuzana Čaputová (49) či expremiér Peter Pellegrini (47).

„Dzurinda odišiel do politického dôchodku ako nepopulárny politik, navyše sa s ním spájala kauza Gorila. V politickom dôchodku nebol verejne príliš činný, nerobil nič pre to, aby svoje meno očistil,“ poznamenal na margo prieskumu politológ Radoslav Štefančík. „Nevidím teda dôvod, prečo by mu mali ľudia z ničoho nič dôverovať,“ odkázal.

Napriek týmto skutočnostiam nateraz nič nenasvedčuje tomu, že by Mikuláš Dzurinda plánoval od svojich ambícií upustiť. Otázne je, kto s ním do jeho projektu pôjde. Keďže so známymi tvárami starej garnitúry zrejme rátať nemôže. Napríklad taký exminister financií v Dzurindovej vláde Ivan Mikloš (62) pred časom odkázal, že projektu expremiéra síce fandí, no nezapojí sa doň. „K tejto téme som sa už opakovane vyjadril a nemám nič nové,“ zopakoval pri otázke denníka Plus JEDEN DEŇ, či svoj postoj medzičasom neprehodnotil.

Či by v budúcnosti mohol Dzurindov projekt sláviť úspech je podľa Mikloša relatívne. „To ukáže čas, no ak v tom pokračuje, potom tomu zjavne verí. A Mikuláš Dzurinda je dostatočne skúsený politik na to, aby neveril chiméram a projektom, ktoré by mali byť beznádejné,“ dodal. Vyjadrenia exministrov Zajaca, Schmögnerovej, Kaníka či expremiérky Ivety Radičovej nájdete v galérii.

