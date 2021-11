Dzurinda ako hosť relácie Na telo plus v TV Markíza prezradil svoj postoj k očkovaniu, ktoré jednoznačne podporuje. Podľa neho to je najlepší spôsob, ako proti pandémii bojovať: „V týchto ťažkých situáciách je to povinné očkovanie.“ Podľa neho sa netreba pozerať na kritiku opozície, ani ľudí, ktorým sa rozhodnutie páčiť nebude: „Povolil som bombardovanie režimu Slobodana Miloševiča. Nebolo mi to jedno, opozícia ma išla obesiť. Urobil som to, lebo som vedel, že je to pre Slovensko to najlepšie.“

Expremiér však zároveň chápe nedôveru ľudí v koalíciu, ktorí sú frustrovaní: „Namiesto toho, aby sa na niečom dohodli, to jeden vykričí a druhý to dementuje.“ Ak je koalícia málo súdržná, tak to vraj znepokojuje každého človeka. To je podľa Dzurindu živná pôda na to, aby sa darilo demagógii a populizmu. Verejnú mienku vraj netreba len nasledovať, ale ju aj formovať.

Dôležité podľa expremiéra je aj to, aby sa koalícia konečne odhodlala k reformám. Keď však vidí, ako k nim vládnuce strany pristupujú, tak sa ho vraj zmocňuje skepsa: „Takto sa reformy nerobia, že zavolám kamaráta, hoci sme v koalícii štyria, ohlásim bombastický plán (500 eur za očkovanie pre seniorov, poznámka redakcie) a koaličný partner ho na druhý večer bude vetovať.“

Dzurinda ako príklad uviedol aj daňovú revolúciu Igora Matoviča: „Keby Mikloš vybehol takto s rovnou daňou vopred bez toho, aby sme boli zjednotení v koalícii, myslíte si, že by sme mali čo i len šancu to zaviesť?“ Najprv má byť vraj dohoda v koalícii, kompromis a potom rýchla realizácia. „Keď sa dnes postavím a začnem trúbiť, že niečo bude platiť o rok, tak koniec. To nemôže fungovať,“ dodal Dzurinda.

Expremiér má miestami pochybnosti aj o najsilnejšej koaličnej strane. Poukázal na to, ako premiér Eduard Heger príde s nejakým nápadom, no jeho stranícky šéf z OĽaNO Igor Matovič sa k tomu postaví úplne opačne. „Koalícia má obrovské šťastie a tou je chýbajúca alternatíva. To čo predvádzajú Fico a Pellegrini, je lepidlo, ktoré ich ako-tak bude držať na stoličkách. Aké teda budú výsledky tohto vládnutia?“ pýta sa Dzurinda.

