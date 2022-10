DUSNO okolo rozhodnutia o Dědečkovej väzbe sa STUPŇUJE: Šokujúca reakcia NAJVYŠŠIEHO SÚDU

Sudca okresného súdu (OS) Marek Filo čelí v poslednej dobe kritike, že nezobral opitého šoféra Dušana Dědečka, ktorý zabil piatich ľudí, do väzby. Celé Slovensko ostalo po Filovom rozhodnutí v šoku. On sám čelil kritike a nenávistným odkazom, preto mu musela byť dokonca pridelená ochranka! Dědečka napokon do väzby zobral krajský súd (KS). K situácii sa aktuálne vyjadril predseda Najvyššieho súdu (NS) Ján Šikuta.