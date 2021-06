Slovenská bývalá členka SaS a súčasná poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová po smrti talentovaného cyklistu Adriána Babiča (†24) radikálne zakročila. Ohlásila petíciu za okamžitú úpravu zákona o cestnej premávke, ktorú do obehu spustila ešte 31. mája. Vyzerá to však tak, že sa od tej doby stále nič nezmenilo a na zoznam mŕtvych cyklistov, žiaľ, pribúdajú ďalší!

"Bezpečnosť cyklistov a chodcov na slovenských cestách sa musí zvýšiť," píše Ďuriš Nicholsonová na sociálnej sieti.

Tragédia sa opäť zopakovala

"Denis V. je mladý cyklista, ktorý pred troma rokmi zavesil profi cyklistiku na klinec. Presne vtedy nezodpovedný vodič usmrtil na ceste počas Cyklo-tréningu jeho otca. Nedal mu prednosť. Pred pár dňami usmrtil vodič na ceste, počas tréningu. Denisovho kamaráta, Adriana Babiča. Mladého, veľmi talentovaného cyklistu z tímu FireFly," napísala v máji politička.

Výzva vláde

"Dali sme sa s Denisom dokopy a spolu s ďalšími ľudmi z cyklistiky sme založili petičný vybor a spustili petíciu. Vyzývame Vládu SR a NRSR, aby prijali konkrétne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov. Všetci, ktorí pravidelne bicyklujeme, sme pravidelne na cestách ohrozovani. Zákon cyklistov dostatočne nechráni," napísala v statuse.

Dvojica začala petíciou za zvýšenie bezpečnosti cyklistov, ale pokračovať budú v edukácii a vo výzvach samotným cyklistom, aby sa na cestách správali zodpovedne.

Lucia Ďuriš Nicholsonová zastáva názor, že na slovenských cestách sa budeme všetci cítiť bezpečne iba vtedy, keď sa naučíme rešpektovať jeden druhého . "Prosím, pomôžte nám šíriť petíciu. Za každý podpis vopred ďakuje," dodala na záver.

Po smrti mladého Adriána, tragickej zrážke podľahla aj 65-ročná cyklistka

Na ceste pri Čiernych Kľačanoch (okres Zlaté Moravce) sa stala 4. júna ďalšia tragická dopravná nehoda, pri ktorej vyhasol život ženy. Mladá vodička autom zrazila 65-ročnú cyklistku, ktorá na mieste zraneniam podľahla.

Dnes mladú rodinu na bicykloch zrazilo auto!

Ďalšia tragická nehoda! Osobné auto vošlo do protismeru a nabúralo do rodinky na bicykloch. Kým otec z nej vyviazol v poriadku, matka umrela a syn leží vo vážnom stave v nemocnici!

Podľa očitej svedkyne išiel prvý otec, syn bol v strede a posledná išla matka. Auto zrazu nečakane odbočilo do protismeru, kde narazilo do matky so synom.

Lucia Ďuriš Nicholsonová bije na poplach

"Toto už nie je normálne. Táto nekultúrnosť, agresivita a nulová tolerancia na slovenských cestách nemá v Európe obdobu! Koľko ľudských životov ešte?," píše politička vo svojom statuse na sociálnej sieti.