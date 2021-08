Nádejná bežkyňa Annamária zaujala Slovensko pred troma rokmi, keď ako dvanásťročná vyhrala miestne atletické preteky. Zatiaľ čo jej súperky pretekali v športovej obuvi, ona dobehla do cieľa a postavila sa na stupeň víťazov v starých ošúchaných balerínkach! Príbeh, ktorý vyzeral ešte donedávna ako z rozprávky, nabral smer, ktorý si predstavoval len málokto. Talentované a športovo nadané dievča sa začiatkom minulého školského roka zaľúbilo, a nasťahovalo sa k priateľovi Sebastianovi. Výsledok spolužitia nedal na seba dlho čakať a Annamária otehotnela. Všetka ťarcha ostala na pleciach jej matky Izabely, ktorá má ďalších šesť detí a vo veku 38 rokov je už babičkou.

Poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová je z toho príbehu celá fascinovaná. Ukazuje, že fenomén "detí, ktoré majú deti" existuje v rómskych osadách celé roky a nikto sa o to doposiaľ nezaujímal. Na sociálnej sieti zverejnila emotívny status, v ktorom povedala o šokujúcich udalostiach, ktoré sa dozvedela priamo od maloletých matiek. Povedala, ako pred pár rokmi navštívila neziskovú organizáciu Domček v Dobšinej, ktorá sa stará o tehotné maloleté dievča z rómskych osád. Stretla tam 12-ročné dievčatko, ktoré v tomto čase bolo v šiestom mesiaci. „Rozumieš tomu, čo sa stalo? Rozumieš tomu, že sa onedlho staneš matkou?“ spýtala som sa dievčaťa. „Pani, ja neviem, čo sa stalo. Ten ujo mi na diskotéke povedal, že som krásna a potom sa do mňa zamiloval," povedalo dievča. Chichotala sa. Bol to nejaký biely slizký chlap, na ktorého nikdy neukázala prstom," popisuje šokujúci príbeh Nicholsonová. Dodáva, že najsmutnejšie je to, že pre to dievčatá zostáva jej vlastné zneužitie zapísané medzi tie krajšie zážitky v živote.

Nicholsonová poukázala aj na to, že učiteľky, ktoré sa o maloleté tehotné dievčatá starajú, nemajú žiadnu podporu od štátu a pred dvoma rokmi im dokonca hrozilo, že zaniknú. "Viac ako desať rokov fungujú s 12, 13, 14 ročnými tehotnými dievčatami z osady v Dobšinej. A to bez bežnej systematickej pomoci od štátu. Predchádzajte ich tehotenstvom. Učia ich, ako sa má dieťa starať o vlastné dieťa," píše rozhnevaná europoslankyňa. Doplnila, že po covidovej karanténe v osade sa situácia zhoršila, lebo radikálne narastá počet tehotných dievčat. Podľa slov Ďuriš Nicholsonovej, je pripravená konať a tento vážny problém riešiť.

