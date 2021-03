Vládna koalícia vyriešila krízu neštandardným spôsobom. Premiér Igor Matovič si s najväčšou pravdepodobnosťou vymení pozíciu s ministrom financií Eduardom Hegerom a bývalí šéfovia mnohých rezortov sa vrátia do svojich funkcií. Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová je rada, že štvorkoalícia sa napokon dohodla, no má jasné výhrady proti tomu, ako sa to udialo.

Ďuriš Nicholsonová napriek tomu, že odišla z vládnej SaS, pozorne sledovala dianie posledných dní. Je presvedčená, že zotrvanie štvorkoalície je pre Slovensko to najlepšie, čo sa v aktuálnej situácii mohlo stať: „Trojkoalícia by bola neudržateľná. Bola by to otázka pár týždňov a smerovalo by to k predčasným voľbám.“

Tie by vraj Slovensku nič dobré nepriniesli, hlavne pre boj proti korupcii: „Som rada, že tu nastáva očista polície, súdnictva. Boj s korupciou ide veľmi dobrým smerom.“ Podľa Ďuriš Nicholsonovej by sa mohla situácia po predčasných voľbách zvrátiť a vraj by sa to nemuselo udržať na dobrej ceste.

„Takto je to lepšie, aj keď si myslím, že Matovič Richardovi Sulíkovi určite niektoré veci nezabudne,“ povedala europoslankyňa. Ako veľké plus vidí aj to, že do funkcie sa vráti minister zahraničných vecí Ivan Korčok: „Dáva tie najlepšie mantinely nášmu zahraničnopolitickému smerovaniu - hlavne pokiaľ ide o Európsku úniu, ale aj vzťahom k Rusku a Číne.“

Ďuriš Nicholsonová však nie je spokojná s tým, ako dlho koalícii trvalo, pokiaľ dospeli k dohode. Myslí si, že to mohlo byť spôsobené aj údajným lavírovaním šéfky strany Za ľudí Veroniky Remišovej: „Prakticky do včera nevedela povedať, či v tej vláde zotrvá, alebo nezotrvá.“ Bývalá SaSkárka si myslí, že keby bola Remišová schopná principiálneho postoja od začiatku, tak mohla kríza trvať oveľa menej.

Napriek tomu, že s dohodou všetkých štyroch koaličných strán je europoslankyňa spokojná, myslí si, že veľa vecí sa dalo zvládnuť lepšie: „Negatívne vnímam, že všetci predsedovia koaličných strán sa ukázali ako nezodpovední politici vo vzťahu k ľuďom a ich dôvere. Pretože traumatizovať spoločnosť mesiac a prakticky potom sa vrátiť ako keby v rovnakom zložení, je výsmech do očí ľudí. V tomto sa ukázali ako nevyspelí politici.“ Ďuriš Nicholsonová preto chápe, že niektorí ľudia to môžu brať ako divadlo. „Táto vláda nie je žiadne terno, ale nič lepšie by nás nečakalo, len horšie,“ dodala Ďuriš Nicholsonová.