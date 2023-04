Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, „celé to bolo od začiatku také zvláštne“. Dankovi sa podľa svojich slov poďakoval za pozvanie, no pre iný pracovný program sa dnes nemohol zúčastniť. Rád sa stretne so šéfom národniarov v inom termíne, no nevidí žiadny dôvod na „obrúsenie hrán“ s Robertom Ficom.

„Je to také zvláštne, keď vám pán predseda Danko napíše list, v ktorom vám povie, že by vás rád pozval na priateľské neformálne stretnutie, ako predseda jednej strany pozýva predsedu druhej, potom sa o tom dozviete cez sociálne siete a televízne obrazovky, že takéto pozvanie je, a potom sa ešte nakoniec dozviete, v akom formáte má byť,“ skonštatoval Pellegrini. Ako ďalej dodal, Dankovi odpovedal na list v pondelok. Dnes má pracovný výjazd v trnavskom regióne.

„Pokojne nech absolvuje priateľské neformálne rozhovory s pánom predsedom Ficom a ja sa následne veľmi rád budem snažiť nájsť čo najskôr termín na našu spoločnú kávu s pánom Dankom,“ povedal Pellegrini.

Na stretnutí si podľa jeho slov môžu povedať svoje postoje k aktuálnej situácii, no zároveň bude predsedovi SNS jasne deklarovať, že do volieb nebude strana Hlas-SD vytvárať žiadne aliancie, koalície ani dohody. Do volieb pôjde samostatne s cieľom vyhrať voľby a byť kľúčovou stranou pri zostavovaní vlády.

Pellegrini zároveň podčiarkol, že Robert Fico je dvojtvárny, a to nielen vo vzťahu k Hlasu-SD. Na jednej strane vyzýva Hlas-SD k spolupráci a jednotnému postupu. „Potom hneď v rámci tej istej tlačovky alebo toho istého dňa zaútočí, očierni, klame, ako klame nonstop, že sme dohodnutí so stranou Sloboda a Solidarita a Progresívnym Slovenskom na koalícii, čo nie je pravda,“ povedal.

Peter Pellegrini - predseda Hlas - sociálna demokracia Zdroj: ROBO HUBAČ

Dvojtvárnosť podľa neho ukázal Fico aj tento týždeň pri stretnutí s veľvyslancami. „Iné rozpráva na sociálnych sieťach svojim podporovateľom a fanúšikom, keď je tvrdý, je proti Ukrajine a je proruský, pomaly by už išiel aj do Bruselu robiť revolúciu a hovorí o tom, ako si Ukrajina už nič nezaslúži, nech tam je už nejaký mier a nech nám už dajú svätý pokoj, že my s Ukrajinou nemáme nič – to sú jeho slová. A potom si sadne zoči - voči veľvyslancom veľkých európskych krajín a tam už hovorí, že je aj za vstup Ukrajiny do Európskej únie a bohvie, čo ešte všetko im rozpráva,“ poukázal Pellegrini.