To, že sa Boris Kollár pravidelne obklopuje mladými, vyzývavými a často estetickým chirurgom vylepšenými ženami, už azda každý vie. Väčšinou však išlo o dámy či slečny, s ktorými sa stretával len vo svojom súkromí. To však už neplatí. Podľa dôveryhodného zdroja denníka Plus JEDEN DEŇ sa v Kollárovej blízkosti začala pred časom motať Dominika Kopúnková. Ako sme informovali pred dvomi dňami, ide o exmanželku bývalého futbalového reprezentanta Kamila Kopúnka, s ktorým podľa vlastných tvrdení prežila veľmi turbulentný vzťah, v ktorom ju vraj bil.

Dominika sa z najhoršieho obdobia dostala a začala si život užívať plnými dúškami. Svedčia o tom početné zábery na jej profile na sociálnej sieti. Na nich je zvečnená na rôznych luxusných dovolenkách, lyžovačkách, výletoch, v plavkách, na večeri, ako si vychutnáva ustrice a podobne. A ako to už v takýchto prípadoch býva, ani na jednej z týchto fotografií nie je zvečnený muž, s ktorým výlety absolvuje a ktorý jej tento luxus dopriava.

Zdroj blízky Dominike Kopúnkovej však nášmu denníku prezradil, že muž, po ktorého boku sa mladá kráska objavuje, nie je nikto iný ako predseda parlamentu Boris Kollár. „Je v jeho spoločnosti už dlhší čas. Boris to však vyriešil šalamúnsky, a aby sa vyhol akýmkoľvek podozreniam, zamestnal si ju u seba v Národnej rade. Paradox je, že dovtedy takmer nikde nepracovala,“ tvrdil náš zdroj. Z Kopúnkovej sa tak stala „samostatná radkyňa“.

Čo to presne znamená? „Dominika Kopúnková k nám nastúpila 1. septembra 2022. Má na starosti úlohy súvisiace s prípravou a priebehom schôdzí Národnej rady, pripravuje porady a rokovania pána predsedu, taktiež má na starosti krátkodobé a dlhodobé návrhy pracovných programov predsedu. Plus, samozrejme, administratívna činnosť. Čo sa týka jej účasti na pracovných cestách, všetko závisí od potreby a náročnosti danej cesty, aký je program a náplň. Každá cesta sa posudzuje individuálne,” povedala nášmu denníku Michaela Jurcová, riaditeľka Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.

Na adresu Dominiky Kopúnkovej sa exkluzívne pre náš denník vyjadril aj Boris Kollár. JEHO REAKCIU SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII.

“S Dominikou Kopúnkovou mám pracovný vzťah. Na otázky o náplni práce a zaradení vám odpovie tlačové,” zareagoval pre náš denník samotný Kollár.

Isté však je, že existencia Kopúnkovej po Kollárovom boku až nápadne pripomína časy, keď sa niekdajší premiér Robert Fico pravidelne objavoval na verejnosti s Máriou Troškovou. Tá mala oficiálnu funkciu štátnej radkyne a líder Smeru ju zobral dokonca aj na dôležité rokovanie s vtedajšou nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Zlé jazyky však dlhodobo tvrdili, že medzi Troškovou a jej šéfom je omnoho viac než len pracovný vzťah.

Ináč to nevyzerá ani v prípade Dominiky a Borisa Kollára. Mladá prsnatá kráska sa akoby zázrakom vždy objaví na niektorej z prestížnych akcií, ktoré predseda parlamentu navštívi. Či už to bola pracovná cesta do Švajčiarska začiatkom marca, alebo do Uzbekistanu v apríli. Užila si dokonca aj spoločnú lyžovačku v Jasnej, na ktorej sa zúčastnili predsedovia parlamentov Česka a Rakúska, či na Česko-Slovenskom plese v Prahe.

