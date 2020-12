Mimoparlamentná Dobrá voľba tvrdí, že iniciatívu v riadení boja s pandémiou nového koronavírusu by mala prebrať do svojich rúk prezidentka Zuzana Čaputová.

Drucker to povedal na rovinu: Matovič boj s pandémiou nezvláda, mala by to prevziať prezidentka

Politická strana Dobrá voľba apeluje na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby prevzala iniciatívu. Informoval o tom Tomáš Drucker vo svojom profile na sociálnej sieti.

Prezidentke podľa lídra strany občania dôverujú. „Je na čase, aby iniciatívu prebral najdôveryhodnejší politik, a tým je pani prezidentka," uviedol, pričom doplnil, že neodborné, kostrbaté a kontraproduktívne vyjadrenia a postupy premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) vzbudzujú v ľuďoch čoraz väčšiu neistotu, nedôveru a chaos.

Premiér Igor Matovič Zdroj: TASR/ Martin Baumann

„Zvrátenosti, ktoré predvádza Igor Matovič s návratom detí do škôl, už sú za hranou všetkého, čo dokážeme ako občania akceptovať. Igor Matovič nemá na to, aby čokoľvek riadil, nemá na to morálne, nemá na to manažérsky, nemá na to ľudsky,"píše Drucker v statuse.

Predseda vlády podľa Druckera zlyháva v riadení krajiny. Tvrdí, že Matovič boj s pandémiou nezvláda. Jeho rozhodnutia označil za „amatérske a absolútne nekoncepčné".

„Situácia je veľmi vážna a neúnosná. Je potrebné zasiahnuť, inak hrozí viac a viac napätia a nenávisti,"dodal na záver.